Verkehr Mit Lastwagen ohne Bremsbeläge und Reifendruck unterwegs Mit abgenutzten Bremsbelägen und einem Reifen ohne Druck sind zwei Männer in einem Lastwagen in der Oberpfalz in eine Kontrolle geraten.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist hält eine Polizeikelle. Foto: Armin Weigel/Archiv

Laaber.Sie waren auf dem Weg von Großbritannien nach Rumänien. Die Feststellbremse des Fahrzeugs sowie des Anhängers funktionierte nach Polizeiangaben vom Freitag nicht. An der Vorderachse des Lastwagens waren keine Bremsbeläge mehr vorhanden. An drei von vier Rädern des Anhängers fanden die Beamten bei ihrer Kontrolle auf der Autobahn 3 bei Laaber (Landkreis Regensburg) am Donnerstag keine intakten Bremsbeläge mehr. Außerdem war die Ladung nicht gesichert und ein Reifen ohne Druck. Die Fahrer mussten den Lastwagen abstellen.