MZ-Serie Mit Leidenschaft und Liebe Der Straubinger Songwriter Mathias Kellner ist ein Künstler durch und durch. Am 19. Februar gastiert er in der MZ-Kantine.

von Alois C. Braun

Er fühlt sich auf jeder Bühne wohl: Mathias Kellner Foto: Artem Sahon

Straubing.Mathias Kellner hat vier großartige Studioalben in englischer Sprache und genauso viele im bayerischen Dialekt aufgenommen. Dazu kommen zwei erfolgreiche Livealben. Bei all seinen Songs überzeugt er als Interpret, Komponist und ideenreicher Texter. Über die Jahre spielte er unzählige Konzerte und lieferte unter anderem einen Beitrag zum Soundtrack des Kinoerfolges „Dampfnudelblues“.

Geboren wurde Mathias Kellner in Straubing. Sein Cousin Flo spielte als Teenager Gitarre in einer Coverband. „Bis dahin hatte ich nur ab und zu gesungen, so wie man das als Kind halt macht“, erzählt Mathias. Flo aber machte ihm Lust auf mehr und so begann er mit neun Jahren Gitarrenunterricht zu nehmen. Es folgten Mitgliedschaften in Punk- und Metal-Bands. Trotz der Freude an der Musik, war da auch stets etwas Frust. „Ich war in den Bands immer der Einzige mit Ambitionen. Nichts ging so richtig weiter und das hat auf Dauer genervt. Deshalb hab ich irgendwann meine elektrische Gitarre verkauft und mir eine akustische besorgt"“, sagt er heute über die Anfangszeit. Beruflich war für ihn sehr früh klar: „Ich will etwas machen, bei dem ich mit Liebe zur Arbeit agieren kann.“ Während einer Schreinerlehre war er dann oft mit Leuten konfrontiert, die genau diese Liebe vermissen ließen. „Musiker sind da anders, die schauen nicht auf die Uhr, sondern sind immer mit Leidenschaft dabei“, sagt er.

Bei Kellners wird gemalt



Bereits 2007 ging er als Vorprogramm von Claudia Koreck auf Tournee. Seine Konzerte überzeugten und hinterließen stets neue Fans im Publikum. Flankiert von CD-Veröffentlichungen folgten weitere Konzertreisen und Auftritte mit Rocklegenden wie Manfred Mann’s Earth Band oder Uriah Heep. Der Songwriter schaffte es, mit seinen durchdachten, aber zugänglichen Songs, auch im Classicrock-Metier Fans zu generieren. 2013 dann der Schritt vom Englischen ins Bayerische. Was sich viele anfangs nicht so recht vorstellen konnten, funktioniert bis heute hervorragend: Kellner brilliert auch als boarischer Singer-/Songwriter und schreibt Lieder, die ansprechen.

Schon vor einiger Zeit entdeckte er das Zeichnen als Hobby. Aktuell malt er viel mit seinem fünfjährigen Sohn – und postet die entstandenen Werke auch auf seinen sozialen Kanälen. „Wir malen so gut wie jeden Tag zusammen und haben inzwischen eine beträchtliche Sammlung an ,Kunstwerken‘“, freut sich der Niederbayer.

Über die künstlerische Ader seines Sprösslings sagt er: „Es freut mich natürlich, dass er Lust darauf hat, kreativ zu sein. Es macht ihm auch viel Spaß, Geschichten zu erzählen.“ Allzu überrascht darüber sei allerdings keiner in der Familie. Kellner lacht: „Wir hatten schon früh so ein Gefühl, dass wir es mit einem kleinen Künstler zu tun haben!“

Am vergangenen Freitag spielte Mathias Kellner mit der „Kellner Band“ in der Alten Mälzerei. Trotz Schnee und Eis auf den Straßen ist die Mälze an diesem Tag mehr als gut gefüllt. Sie alle wollen ihn mit seinen englischen Liedern sehen. Über zwei Stunden steht das Trio auf der Bühne, spielt sich durch die nichtbayerischen Alben des Musikers. Immer wieder für Begeisterung sorgen Kellners Ansagen dabei. Kein Zweifel: Der Mann fühlt sich wohl auf der Bühne, ist der geborene Entertainer.

Auch in die Musik lässt er sich fallen, hat mit Andreas Schechinger an den Drums und Johannes Molz am Bass zwei verlässliche Mitstreiter. Sie spielen Song-orientiert und geben ihm Freiraum. Immer wieder gekonnt sind die dynamischen Arrangements der Songs. Die drei schaffen es, kraftvoll zu spielen und im nächsten Moment mit zerbrechlichen Instrumentierungswechseln das Publikum gefangen zu nehmen. Dazu kommen perfekt platzierte Harmoniegesänge, die mit einfachsten Mitteln für Aha-Effekte sorgen. Kellner ist ein Frontmann, der in seiner Musik aufgeht. „Der lebt ja wirklich jeden seiner Songs und steigert sich voll rein“, ist nur ein positiver Kommentar aus dem Publikum. Und wirklich: Kellner schreibt, was er fühlt und denkt, und stellt genau das auch im Konzert dar. Das ist pures Gefühl.

Kellner redet bairisch



Trotz der englischen Songs ist auch bei diesem Konzert der Urbayer in Kellner präsent, nämlich in den Ansagen. Da wird gar nicht erst versucht, etwas ins Hochdeutsche zu übersetzen, alles kommt authentisch aus seinem Mund. Etwa, wenn er, ob des Sauwetters, gleich am Anfang darüber spricht, froh zu sein, dass es alle ohne „brochane Haxn“ in die Mälze geschafft haben. Bei seinem Uraltsong „Zombie Attack“ erklärt er die Geräusche, die Untote in diversen Film-Situationen von sich geben und fordert zum Mitmachen auf. Nicht nur hier machen die Zuschauer gerne mit, stöhnen, grölen und grunzen. Herausragend ist die Coverversion von Neil Youngs „Cortez The Killer“, das dem Konzerte eine weitere Nuance hinzufügt. Am Ende verlässt das Trio mit abgestöpselten Instrumenten, aber singend und spielend, den Saal durch die Menschenmenge in Richtung Backstageraum.

Ein besonderes Konzert wartet nun auch auf Besitzer der MZ-Clubcard. Mathias Kellner wird am 19. Februar in der MZ-Kantine auftreten. Kellner hautnah sozusagen, nur mit seiner Gitarre. Die Zuschauer erwartet ein Programm, das es nur bei diesem Konzert geben wird. Der Musiker verspricht: „Die Setlist wird mit bayerischen und englischen Sachen leicht gemischt. Ich will den Leuten etwas bieten, das man so nicht jeden Tag zu hören bekommt.“ Natürlich kann man sich auch auf die Ansagen und Geschichten zwischen den Liedern freuen. Kellner ist einer, der aber nicht strikt einem vorgegebenen Programm folgt. „Natürlich werde ich auch in der MZ-Kantine einiges spontan spielen. Das mach ich sowieso immer“, lacht Kellner.

