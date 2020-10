Anzeige

Polizei Mit Machete auf Autoreifen eingestochen 54-Jähriger in Unterwäsche beschädigte mehr als vier Dutzend Autos in Fürth. Die Ursache seines Vandalismus ist unbekannt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei wurde alarmiert, weil ein spärlich bekleideter Mann auf die Reifen Dutzender Fahrzeuge einstach. Foto: Fröhlich

Fürth.Ein Mann hat in Unterwäsche mit einer Machete die Reifen von dutzenden Autos in Fürth bei Nürnberg zerstochen. Polizisten ertappten den 54-Jährigen dabei, wie er mehrere geparkte Autos beschädigte. Der Verdächtige floh, doch die Beamten konnten ihn kurz darauf stellen. Eine Streife inspizierte daraufhin alle Wagen, die in Tatortnähe geparkt waren. Das Ergebnis: Bei mehr als vier Dutzend waren Reifen zerstochen.

Ein Alkoholtest habe später mehr als eine Promille bei dem Verdächtigen ergeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Die Polizei ermittelt jetzt, was ihn am Samstagabend zu der Tat bewogen haben könnte. (dpa)