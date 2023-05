Polizei Mit Metallstangen geschlagen und geschossen: Haftstrafen

Das Landgericht München I hat Haftstrafen gegen fünf junge Männer verhängt, die nach Auffassung des Gerichts mit Metallstangen auf einen Kontrahenten losgegangen waren. Ein zum Tatzeitpunkt erst 16-Jähriger wurde unter anderem wegen versuchten Totschlags zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt, wie ein Justizsprecher am Donnerstag über das Urteil vom Dienstag mitteilte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er dem Mann nach der gemeinsamen Prügelattacke noch „mit Tötungsabsicht“ in den Bauch schoss.

dpa