Kirche Mit Pilger-App zur Papst-Audienz An diesem Sonntag startet die Ministrantenwallfahrt 2018 nach Rom. Aus dem Bistum Regensburg reisen rund 5500 „Minis“ mit.

Von Katharina Kellner

Mail an die Redaktion Selfie mit Bischof bei der Rom-Wallfahrt 2014 Foto: Bistum Regensburg

Regensburg.„Suche den Frieden und jage ihm nach“ – das Psalmwort ist das Motto der Ministrantenwallfahrt 2018, die in der Nacht zum Sonntag beginnt. Aus dem Bistum Regensburg fahren rund 5500 Ministrantinnen und Ministranten zwischen 13 und 18 Jahren nach Rom, schätzt Jugendpfarrer Christian Kalis, der das Bischöfliche Jugendamt und die Rom-Wallfahrt leitet. Zu den 95 Reisebussen des bischöflichen Jugendamtes kommen noch die aus etlichen Pfarreien des Bistums hinzu, die ihre Anreise selbst organisieren. Jeder Teilnehmer bekomme das „Pilgerpaket“: Hut, Armband, Liedersammlung und ein schwarz-grün-goldenes Halstuch, dessen Farben für Deutschland, Bayern und Regensburg stehen.

Sonderaudienz mit Papst Franziskus

Die Halstücher seien unter den Ministranten begehrtes Tauschobjekt, erzählt Kalis, denn in Rom kommen die „Minis“ mit Jugendlichen aus der ganzen Welt zusammen.

Das Gefühl, zu einer weltumfassenden Gemeinschaft von Gläubigen zu gehören, sei neben der Friedensbotschaft ein wichtiger Aspekt der Reise, sagt Kalis: Dies werde auf dem Petersplatz erlebbar, wo die Jugendlichen am Dienstag, 31. Juli, Papst Franziskus treffen.

Diese Sonderaudienz, zu der zwischen 60 000 und 90 000 Pilger erwartet werden, bildet den Höhepunkt der Wallfahrt. Doch auch an den übrigen Tagen wartet auf die jungen Leute ein dichtes Programm: Am Samstag gibt es in den Pfarreien Gottesdienste zur Einstimmung, am frühen Sonntagmorgen beginnt die Reise. Am Montag findet der Eröffnungsgottesdienst mit Bischof Dr. Rudolf Voderholzer in der römischen Laterankirche statt. Gelegenheit zu einem „Blind Date“ mit den Mitgliedern anderer Pfarreien gibt es am Mittwoch. Dabei knüpfen die Jugendlichen Kontakte und lernen die Arbeit anderer Pfarreien kennen. Am Donnerstag wird in der Basilika St. Paul vor den Mauern der Abschiedsgottesdienst mit Weihbischof Dr. Josef Graf gefeiert, bevor es am Freitag nach Hause geht. Wer in den Gottesdiensten ministrieren darf, bestimmt das Los.

Auch eine junge Band reist mit

Kalis, der als Spätberufener vor sieben Jahren zum Priester geweiht wurde und drei Jahre Diözesanseelsorger für die katholische Landjugendbewegung war, bevor er Jugendpfarrer wurde, will junge Menschen mit besonderen Aktionen ansprechen: Zum Beispiel mit den weißen Luftballons, mit denen die Pilger eine Art Flashmob auf dem Petersplatz veranstalten wollen.

Eine App für das Smartphone soll die Kontaktaufnahme mit anderen Ministranten erleichtern: Damit können die Jugendlichen andere Pilger in der Stadt orten. Mit den „Minis“ reist außerdem eine Band aus der Oberpfalz nach Rom: Creazione unisono, die ihre Heimat im Kloster Ensdorf hat und sich für Veranstaltungen wie Ministrantenwallfahrten oder den Katholikentag immer wieder neu formiert.