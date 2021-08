Anzeige

Waffen Mit Spielzeugpistole am Kopf gedroht Ein Scherz mit einer Spielzeugpistole hat einem jungen Mann in Oberfranken eine Anzeige eingebracht.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Münchberg.Ein Zeuge hatte in Münchberg (Landkreis Hof) beobachtet, wie der 19-Jährige einem 21-Jährigen eine Pistole an den Kopf hielt. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die zwei jungen Männer fuhren gemeinsam mit einem 20-Jährigen in einem Auto davon, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizei konnte den Wagen nach dem Vorfall aber noch am Sonntag ausfindig machen. Der 19-Jährige bekommt der Polizei zufolge eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. Außerdem fanden die Beamten bei dem 20-Jährigen ein verbotenes Springmesser - ihm droht eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

© dpa-infocom, dpa:210809-99-776656/2