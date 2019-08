Verkehr Mit Tiefgarage verwechselt: Ehepaar fährt in U-Bahn-Eingang Auf der Suche nach einem Parkhaus ist ein französisches Ehepaar in München auf die Treppe eines U-Bahn-Eingangs geraten.

Merken

Mail an die Redaktion Hinweisschilder zur U-Bahn. Foto: Matthias Schrader/Archivbild

Der Pkw, der die Treppe eines U-Bahn-Eingangs hinuntergefahren ist. Foto: Martin Bernstein

München.Der 66 Jahre alte Fahrer habe den Eingang in der Innenstadt am Sonntagmittag mit einem Parkhaus verwechselt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Den Angaben zufolge könnte ein Pfeil, der auf einen Behindertenparkplatz zeigte, den Mann in die Irre geführt haben. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Auf Fotos ist zu sehen, wie die Berufsfeuerwehr mit einem Kranwagen das schwarze Auto aus dem U-Bahn-Eingang herauszieht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.