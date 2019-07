Engagement Mit Til Schweiger die Welle reiten Entschleunigtes Donau-Feeling: Der Filmstar leiht dem Barefoot Boat sein Image – und stellt sich hinter Flüchtlingsretter.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Til Schweiger (Zweiter von links) mit den Reederei-Vertretern Margit und Florian Noé und Franziska Wurm-Lallinger (von links) Foto: Sperb

Passau.Til Schweiger ist gereizt. Es liegt Gewitter in der Luft, nicht nur über Passau, das am Vormittag bei 34 Grad schwitzt, sondern auch an Bord des Cabrioschiffes von Wurm & Noé, das gegenüber dem Rathaus festgemacht hat.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ########, ### ##### ############## ### ##### ########### ######### ###, ##### ###### ## #-##### ### #####, #### ## ##### #### ####### ########## ### ### ############## ### ######### ##### ### #########. ###### ####### ## ### #####: „### #### #####, #### ## ############ ######## ######## ######.“

### ########## #### #########, ### ### ### #-##### ### ### ###### ### ########## ######## #### ########## ######, ##### #### ### ###### ####### ### ######-###### ## ###########-#########, ####### #### #### ###### ######. ##, ## ############ ##### ## #### ### ######## #### ###### #### ############### ############ ## ### ######### – ## ###### ##### ###### ##### #####.

## ###### #####-###### ####### #### ###### ###########: ### ####### ##### ### ### ##### ############ ##### ### ### ####### ## ##########. ### ########### ######### #### ### ##### ### ########### ### ###### ####### ### ### ### #####, ### #### ### ############ ### ######### #### ### ##### ########### ##### ### #### #### #### ########## ### ######### ##### #####, #### ## ### #### ##### ##############. „## ### #########, #### ### ######### ######### #####“, #### ##. ###: „### #### ### ##### #### ##### ######, #### ### ##### ### ############# ### ### ########## ###.“

### ##-#######, ### ####-######################## ## ######## #### ##### ### ######### ####### #####, ##### ### #### ####### ########## ######, ####: „### ### ##########, ##### ### ### ####### #########. #### ###### ### ##, ### #### ### ##### ######. #### ### #### #### #### #########. ## #### ##### ###### ## ### ##### #####. ### ###### ################# ######, ##### ####### ### ### ###### ########## ### ##### ######, #### ### ######## ###### ##### #####, ###############. ########### ##### ### ############# ########## ####, ##### ### ###### ###### ###### ### ##### #####.“

### ## ####### #### ########

### ######### ### ##### #### ### ####### ####, #### ## ##### #### ### ########## ###### ############. #### ### ###### ## ###. ### ###### ######## ## ### ##### ###### ###### ######. ##### #### #### ### ######## ## ### ###### ############### ##### ## ########### ########### ######, ####### ## ######### ######## ############## ### ## ### ##### #### ### ################# ########################, ### ############## ### ### ##### ### #### ### ### ##### ################.

### ######### ### ### ###### ### ####### ## ######## #### ### ### ############ ### ### ########## ##### ######## #########. „### ##### ##### ### ######, ######### ### #########, ### ########### ### ####, ###### ### ####“, ### ##### ## #### ## ### ### ##### ###### #######, ######## ###### ### ####### ##é. #### ######### #### ###### ### ## ### ####, ##### ### ### ## ####### #### „#### ############# ############“ ####, ### ### ##### ##### ####, #### ######### ##### ### ### ###########.

„### ##### ###### #### ### ###“, #### ###### ##é, ####: ##### ############### ### ### ########### ### ##### ################# ### ### #####. ########### #### #### ##### ##### ##############. „### ### ## ##########“, #### #########, „#######, ######## #### ######### ###########.“

### ######, ### ## ###### ### ##### ### #########/#### ######### ####, ####### ## #### ######## #####. #### ### ### ## ####### ## ######## ### ############ ### ###### ########, ##### ### ###### ##### ### ### ###### ### ######## ######## ### #####, ####### ####, #### ### ########. „##### ### #### ###### #########“, ####### ####### ##é, „#### ### ### ######.“

## ######## #### #### ### ######## #### ## ###### ###### ### #### ### ####### ## ########### #######, #,# ########## ####### ### ###### ### ##############, #### ############# ### ##### ### ##########, ### ############## ### ### ################ „##### ## ###########“. ####### ## ########/######## #### ### ###### ## ########## ######, ######### ### ##### ####### ######## ########. ### ###### #### & ##é-######## #### ##### ######### ### ### ####.

##### #### ### ##### ######

### ######### ######## #### ##### #### ###### ##### ### ##### ##, ##### #### #### ########### ### #### ############ ####, #### ##### ############ ### ##### ########. ### ############# ##### ########## ##### ### #### ####################, ####### #### ############## ### ##########, ############, #####, ############## ### ### ##### ## ############ ######. „## ####### ##########“, #### ### ############ ### ###### #########. „### ##### ###### #### ## ####### ####. ### ##### ## ### ########## #########! ### #### ## ## #### ##.“

### #### ###### #### ###### ### ############ ## ### #### ### „#### #### ## #####“, ### ################# ############# ### „##### ## ####“, ### #### #### ## ### ### ## ### ##### ###. ### ########## ##### ######## ### ##########, ###### ### ### ########-#####, ### ### ### ###### ##### „## ########### ### ######## ### ### #########“. ### ### #### ## ### ###### #### ## ########## #####, #########: „### ###### ########## #### #########, ### ######## ### ######## ### ## ### ####- ### ### ######.“

### ##-####### ### ##### #### ### ######. ###### ######### ## ### ##### ########### ### ### #### #### #### ### #######. „## ### ######, ## ### ### ### #### #######, ### ### ## ######. ## ### ### ####“, ######## ##. ###### #### ### ##### ##### ####.

####### ###### ### ######### #### „############## #.# – ### ########“, ### ##########-####### ## „############## #.#“, ### #,# ######### ######## ####. ## #### ##### ## ### ##### ##### „######“ ### ### ######. ###### #### #### ## #### ########, ## ################, ### #### #### #########. ### ##-######### ##### ###### ##### ## ### „### ## ### ######“ ### ### ######. ### ######### #### ##### ### ##### #######, ####### ### #####. „#### #############.“ ### #####.

#### #### ## ### ######-####.