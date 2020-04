Wetter Mit viel Sonne ins Osterwochenende Bayern startet sonnig und mild in das lange Feiertagswochenende. Erst am Ostermontag soll das Wetter umschlagen.

Merken

Mail an die Redaktion Nebel steigt aus einem Teich auf, während der Sonnenaufgang beginnt den Himmel zu färben. Foto: Jonas Walzberg/dpa

München.Das lange Feiertagswochenende beginnt sonnig und wolkenlos: Das Hoch „Max“ sorgt Karfreitag für sommerliche Temperaturen am östlichen Alpenrand mit bis zu 25 Grad, im Fichtelgebirge werden bis zu 17 Grad erreicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte voraus, dass es in der Nacht zum Samstag bei Tiefstwerten zwischen zehn und einem Grad örtlich Bodenfrost geben kann. Auch in den nächsten Tagen soll das Wetter schön bleiben: Sowohl für Karsamstag als auch für Ostersonntag sagen die Meteorologen des DWD milde Temperaturen voraus.

Erst am Ostermontag soll das Wetter umschlagen: Aus den Quellwolken vom Wochenende können dann dichte Regenwolken werden.