Brände

Mit Zigarette eingeschlafen: Wohnhausbrand

Ein betrunkener 24-Jähriger ist in Landshut mit einer Zigarette auf dem Sofa eingeschlafen - und hat einen Brand ausgelöst. Drei Menschen seien dabei am Samstagvormittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach im ersten Stock aus. Der 24-Jährige erlitt Verbrennungen an beiden Händen, zwei weitere Bewohner wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant behandelt.