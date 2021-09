Flugzeugbau Mitarbeiter von Airbus-Tochter treten im Warnstreik

Im Konflikt zwischen Airbus und der IG Metall um den geplanten Konzernumbau des Flugzeugbauers sind am Freitag in Augsburg Beschäftigte der Airbus-Tochter Premium Aerotec in den Warnstreik getreten.