European Championships Mitarbeiter zeigt Sportdelegation den Hitlergruß

Während der European Championships in München soll ein Sicherheitsmitarbeiter den Mitgliedern einer israelischen Delegation den Hitlergruß gezeigt haben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurde der 19-Jährige am Dienstagabend umgehend von einem Polizisten festgenommen, der vor Ort war und die Tat selbst beobachtet hatte. Zunächst hatte „Bild“ über den antisemitischen Vorfall berichtet.

dpa