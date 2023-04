Oberpfalz Mitfahrer eines Geldtransporters stiehlt Geld

Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma soll in der Oberpfalz aus einem Geldtransporter der Firma eine hohe Summe gestohlen und einen Überfall vorgetäuscht haben. Während seine Kollegen Geld aus einem Supermarkt in Cham holten, soll der 55-Jährige das Geld aus dem Transporter der Tochter seiner Lebensgefährtin übergeben haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Diese hätte die 27-Jährige dann zusammen mit dem Geld abgeholt.

dpa