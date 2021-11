Anzeige

Fussball Mitgliederversammlung von Greuther Fürth unter 2G-Regeln Wegen steigender Corona-Zahlen und verschärfter Pandemie-Regeln in Bayern findet die Mitgliederversammlung der SpVgg Greuther Fürth unter strengeren Vorgaben statt.

Fürth.Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, gelten bei der Veranstaltung am 25. November (19.03 Uhr) 2G-Regeln. Teilnehmer müssen also geimpft oder genesen sein.

