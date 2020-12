Anzeige

Tiere Mitmachprojekt zu Lachmöwen soll über Vögel informieren Wer eine Lachmöwe in Bayern beobachtet, kann das ab sofort auf einer Homepage melden.

Ansbach.Mit dem Projekt „Mitmachmöwen“ wollen die Regierungen von Niederbayern und Mittelfranken die Bürgerinnen und Bürger über das Leben der Lachmöwen und den Vogelzug informieren. Diese lebten nicht nur am Meer, sondern auch an vielen bayerischen Gewässern, teilte die Regierung von Mittelfranken am Montag in Ansbach mit.

Fachleute gehen davon aus, dass ein Großteil der in Bayern brütenden Lachmöwen im Winter weiter nach Süden zieht. Dafür überwintern im Freistaat Lachmöwen aus Osteuropa. Mehr Erkenntnisse über die Reiserouten und gute Beobachtungspunkte können Vogelfreunde nun dank der Homepage „Mitmachmöwen“ bekommen. Wer eine Möwe sichtet, kann dort ein Foto, Standort, Zeitpunkt und gegebenenfalls die Ringnummer hochladen. Die Meldung erscheint dann auf einer Sichtungskarte.