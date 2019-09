Kriminalität Mitschülerin mit Vergewaltigung gedroht Ein 12 Jahre altes Mädchen hat im Landkreis Neu-Ulm eine Mitschülerin zu erpressen versucht.

Mail an die Redaktion Die Kripo konnte die junge Täterin schnell ausfindig machen. Symbolfoto: Weigl

Neu-Ulm.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, legte sie auf sozialen Netzwerken mehrere Fakeprofile an und drohte der 13-jährigen Mitschülerin, sie werde vergewaltigt werden, wenn sie nicht 100 Euro an einem bestimmten Ort übergebe. Das 13-jährige Mädchen erzählte seinen Eltern davon, die erstatteten Anzeige.

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte die Kripo die junge Täterin schnell ausfindig machen. Das Mädchen habe zunächst geleugnet, die Erpressung dann aber zugegeben und erklärt, sie habe ihrer Mitschülerin einen Streich spielen wollen.

Strafrechtlich bleibt die Tat folgenlos. Kinder sind erst ab 14 Jahren strafmündig.

