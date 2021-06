Anzeige

Medien Mittelbayerische erhält IMNA-Award Neun Verlage nehmen am „Drive“-Projekt teil. Das Regensburger Medienhaus nahm stellvertretend einen wichtigen Preis entgegen.

Mail an die Redaktion Das Verlagsgebäude der Mittelbayerischen in Regensburg Foto: Andrea Rieder

Regensburg.Stellvertretend für neun deutsche Regionalverlage erhielt die Mittelbayerische Zeitung einen internationalen Preis. Ausgezeichnet mit dem Global Award der INMA (International News Media Association) wurde das Projekt „DRIVE“. Es war auf Initiative der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und der Unternehmensberatung Schickler vor neun Monaten ins Leben gerufen worden.

Die teilnehmenden regionalen Medienhäuser (von Freiburg bis Dortmund, von Aachen bis Frankfurt/Oder) tauschen mit Hilfe der Datenwissenschaftler von Schickler Erkenntnisse darüber aus, wie man die Interessen und Erwartungen der Leserinnen und Leser besser verstehen und erfüllen kann. Damit einher gehen auch wichtige Erkenntnisse für den Journalismus insbesondere auf den digitalen Plattformen im Internet. Die Global Awards der INMA werden in 20 Kategorien verliehen. „DRIVE“ siegte bei der als Web-Video ausgestrahlten Preisverleihung nicht nur in seiner Kategorie, sondern wurde am Ende auch als bestes Projekt weltweit ausgezeichnet.

Zahl der Web-Abonnenten gesteigert

„Vor dem Hintergrund unserer Zielsetzungen ist die DRIVE-Initiative so etwas wie ein Lottogewinn“, sagt Manfred Sauerer, Chefredakteur und Geschäftsführer bei der Mittelbayerischen und so etwas wie ein Gründungsmitglied des Projekts. Der Erfolg bleibt nicht aus. Zuletzt konnte die Mittelbayerische die Zahl ihrer Web-Abonnenten deutlich steigern.

Die INMA mit Sitz in Dallas (Texas(USA) ist eine globale Gemeinschaft von Medienhäusern, die sich das Ziel gesetzt hat, Ideenaustausch, Vernetzung und gemeinsames Arbeiten an Geschäftsmodellen zu fördern. Die INMA-Gemeinschaft besteht aus mehr als 16 000 Mitgliedern in 850 Unternehmen in über 70 Ländern. Der Global Media Award wird bereits seit 1937 vergeben.