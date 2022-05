Fußball Mittelfeldspieler verlässt den FC Bayern nach fünf Jahren

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verlässt nach fünf Jahren den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. „Er hat sich auch in schwierigen Phasen nie aus der Bahn werfen lassen und immer alles für den FC Bayern gegeben. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag in einer Vereinsmitteilung.

dpa