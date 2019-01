Innere Sicherheit Mittelfränkische Polizei bald auf Pferden unterwegs Die mittelfränkische Polizei ist künftig auch mit Pferden im Einsatz.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, steht neben den Polizeireitern Robin Philipp mit Pferd Hermes und Stephanie Sendker mit Pferd Noris bei der Vorstellung der neuen Reitergruppe der mittelfränkischen Polizei. Foto: Daniel Karmann

Nürnberg.Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) stellten am Freitag in Nürnberg die ersten vier Tiere der neuen Reitertruppe vor. Die Beamten hoch zu Ross sollen auf Streife reiten oder bei Großveranstaltungen unterwegs sein. „Pferde und berittene Polizei führen zu einem höheren Maß an Sicherheit“, sagte Söder. Neben einem besseren Überblick schrecke die „natürliche Autorität“ des Tieres ab.

Die Nürnberger Reitergruppe soll binnen der nächsten drei Jahre zu einer Staffel mit 35 Pferden ausgebaut werden. Bayernweit will die Staatsregierung künftig 100 Polizeipferde einsetzen, bislang gibt es Einheiten in München und Rosenheim. Vor der Landtagswahl im Oktober 2018 hatte Söder angekündigt, auf 200 Pferde aufzustocken. Im Koalitionsvertrag einigten sich CSU und Freie Wähler auf 100 Polizeipferde.