Inklusion Mitten drin statt im Abseits Edith Nübler bekam 1956 eine Tochter mit Down-Syndrom. Sie wollte ihre Tochter nicht verstecken und leistete Pionierarbeit.

von Christine Straßer

Foto: Repro/Straßer

Schwandorf.Im Mai 1956 hatte Edith Nübler Angst, nach Hause zu fahren. Mit ihrer einjährigen Tochter, die die überglücklichen Eltern ebenfalls Edith getauft hatten, blieb sie noch einige Stunden in Regensburg. Die junge Mutter hatte Angst, die Wahrheit zu sagen. Denn die Kinderärztin hatte ihr mitgeteilt, dass das kleine Mädchen das Down-Syndrom hat. „Die Ärztin hat das schon so bezeichnet, aber sonst wurden diese Kinder damals ‚Mongolen‘ genannt“, erzählt Edith Nübler in ihrer Küche in Schwandorf. Die Haare der schmalen 86-Jährigen sind ganz weiß und gut zu Fuß ist sie auch nicht mehr. „Aber der Kopf ist noch dran“, scherzt sie. Immer wieder betrachtet sie die Fotografie ihrer Edith, die über dem Esstisch hängt. Wenn sie davon erzählt, wie Behinderte in den 1960er Jahren behandelt wurden, dann wird sie ernst. „Es gab nichts. Keine Hilfe“, macht sie es ganz kurz.

Dass ihre Kinderärztin so gut Bescheid wusste, lag daran, dass die Frau mit einem Bruder aufgewachsen war, der das Down-Syndrom hatte. Die Ärztin riet: „Was ihre Tochter am meisten braucht, ist die Familie.“ Das erwies sich als goldrichtig. Sie habe zwar auch „unglückliche Gedanken“ gehabt, räumt Edith Nübler ein. Immerhin war klar, dass ihre Tochter nie ein normales Leben würde führen können. Aber die Großfamilie nahm die kleine Edith liebevoll auf. Was jedoch Therapie oder Förderangebote angeht – In Ostbayern suchte Edith Nübler mit ihrem Mann Hans vergeblich danach. So lernte Tochter Edith nie sprechen. „Auto“, war eines der wenigen Worte, das sie kannte. Auch gelaufen ist sie nie.

Erstes Lebenshilfe-Mitglied



Eine Nachrichtensendung veränderte so manches. Edith Nübler erfuhr von der Lebenshilfe. Einen Ortsverein gab es damals nur in Nürnberg. So wurde Nübler das erste Mitglied der Lebenshilfe in Ostbayern. Der 31. August 1964 ist als Aufnahmedatum auf ihrer ersten Mitgliedskarte vermerkt. Nübler erfuhr auch von einer staatlichen Hilfsleistung. Familien, die ein behindertes Kind zu Hause betreuten, konnten einen Antrag einreichen, um auf 5000 D-Mark eine Lohnsteuerbefreiung zu bekommen. Das war aber schon alles.

Edith Nübler machte sich im Raum Schwandorf auf die Suche nach anderen Familien mit behinderten Kindern. Sie wollte über die Lebenshilfe informieren. Aber das war gar nicht so einfach. Weder bei der Stadtverwaltung, dem Gesundheitsamt oder dem Schulamt fand sie Unterstützung. Also fragte sich Nübler selbst zu den Familien durch. Auch dort stieß beim ersten Anklopfen meist auf Erschrecken, Misstrauen und Abweisung. „Eine harte Angelegenheit“, sei das gewesen, merkt Nübler an. Sie will das Thema kurz halten, geht dann aber doch auf die Bitte ein, Erlebnisse zu schildern.

Hinter Bretterverschlägen



An das kleine Anwesen in Schwarzenfeld erinnert sich Edith Nübler noch gut. Es hatte einen hohen Zaun. „Den Bretterverschlag sehe ich noch vor mir“, sagt die 86-Jährige. Hinter diesem Bretterverschlag lebte eine Familie mit einem kleinen Mädchen. Vielmehr versteckte die Familie dort das behinderte Mädchen. Die Eltern schämten sich. Es geschah oft, dass Eltern zunächst nicht zugeben wollten, dass da ein behindertes Kind wohnte, wenn sie mit ihrem Mann vorsprach, sagt Nübler ganz leise, mehr zu sich und nickt mit dem Kopf. Auch ein Bauernhof bei Oberviechtach kommt Edith Nübler in den Sinn. Dort banden die Eltern in ihrer Not den schwerbehinderten Buben im Hof an, damit er nicht weglief. „Das schmerzt. Aber was sollten sie tun?“, fragt die 86-Jährige. „Die Eltern mussten aufs Feld. Das war harte Arbeit. Da hatte niemand Zeit, um auf den behinderten Buben aufzupassen.“

Edith Nübler selbst hat die Pflege ihrer Tochter nie als hartes Schicksal empfunden. 61 Jahre lang hat sie sich um ihre kleine Edith gekümmert. Einige Zeit war das behinderte Mädchen im Kindergarten und kurz auch in einer Behindertenwerkstatt, aber die allermeiste Zeit verbrachte sie zuhause. „Sie ist immer ein Kind geblieben“, sagt die Mutter, die noch vier weitere Kinder bekommen hat. Eine Tochter ist aber schon wenige Tage nach der Geburt gestorben. Der Glaube gab Edith Nübler immer wieder Halt. Sie hat ein Gebet aufgeschrieben, das sie jeden Abend am Bett ihrer Tochter gesprochen hat. Darin heißt es: „Familie hält es auch ein Leben lang? Ja! Da gibt es einen Mittelpunkt. Da sitzt ein Kind in ihrem Bett. Stumm, lächelnd, lieb und nett. Worte kommen nicht aus ihrem Mund. Ihre Augen geben die Zufriedenheit kund.“

Im November 2016 ist die kleine Edith gestorben. „Sie ist in meinen Armen eingeschlafen“, schildert ihre Mutter und die Augen werden feucht. „Seitdem bin ich nicht mehr dieselbe.“ In der gleichen Zeit starb auch Edith Nüblers geliebter Mann. Nun ist sie allein in ihrem Haus, das sie so liebevoll eingerichtet hat. „Nach Ediths Tod bin ich um zehn Jahre gealtert“, sagt die 86-Jährige. Weil ihr der Kummer im Gesicht steht und weil sie so schwach geworden ist, will Nübler, die auf den Bildern von ihrer diamantenen Hochzeit vor wenigen Jahren noch so jugendlich aussieht, nun nicht mehr fotografiert werden. Sich so in der Zeitung zu sehen, täte ihr weh.

Anderen Frauen, die in der Schwangerschaft „Ja“ zu einem Kind mit Down-Syndrom sagen und es großziehen, wünscht Nübler „viel Gottvertrauen. Und sie fügt an: „Es gibt keine dankbareren Kinder.“

