Interview Mittendrin in der Natur Sonntagszeitungsautorin Susanne Wolf sprach mit ihrem 64-jährigen Vater Rudolf über die Jagd. Er erzählt von seiner Passion.

Von Susanne Wolf

Mail an die Redaktion Rudolf Wolf ist Holzgroßhändler und seit fast 50 Jahren Hobbyjäger. Auf dem Bild ist der 64-Jährige mit seiner Tochter und Sonntagszeitungsautorin Susanne Wolf sowie den beiden Hunden Effie (l.) und Brixi im Revier unterwegs. Foto: Wolf

Regensburg.Schon in der Steinzeit gab es Jäger. Wann und warum bist Du Jäger geworden?

Ich wurde damit von meinen Eltern geprägt. Meine Leidenschaft für die Jagd habe ich von meinem Vater. Die Liebe zum Tier habe ich durch meine Erziehung bekommen. Mit 15 oder 16 Jahren war ich zum ersten Mal mit auf einer Ringeltaubenjagd.

Was bedeutet die Jagd für Dich?

Die Jagd ist Besinnung, Beschauung, Erholung, Erwartung, Advent, Passion und ein wunderbarer Ausgleich zum Berufsleben für mich.

Was hat sich seit Deiner Anfangszeit verändert?

Es hat sich sehr viel verändert: die Strukturen in der Landwirtschaft, die Beeinflussung der Natur durch Freizeitaktivisten, die Unruhe im Revier. Es ist bei Weitem nicht mehr so einfach, zu jagen und den Abschuss zu erfüllen, weil zu viel Freizeitdruck ungehemmt und ungebremst in der Natur stattfindet.

Was gefällt Dir an der Jagd?

Mir gefällt besonders das Mittendrin-Sein in der Natur, die Beobachtung der verschiedenen Wildtierarten, die sogar bis zu den Vögeln, Schmetterlingen und Kleinstlebewesen reicht. Ich mag es, die Zusammenhänge in der Natur immer wieder neu zu erfahren und letztlich auch mal ein Stück Wildbret sauber zu erlegen und für den Verzehr weiterzugeben.

„Wolf und Bär passen heute nicht mehr in unsere Kulturlandschaft. Nach meiner Sicht haben sie kein Bleiberecht mehr, weil die Landschaft zu zersiedelt und verschlissen ist...“



Und was magst Du nicht (so) an der Jagd?

Ich mag nicht, wenn zu viel Beeinflussung durch den Naturschutz stattfindet. Die Jäger haben über Jahrhunderte die Jagd und die Wildarten erhalten. Es wurden auf Druck der Bevölkerung einige Tierarten wie der Wolf oder der Bär ausgerottet. Sie passen heute nicht mehr in unsere Kulturlandschaft. Nach meiner Sicht haben sie kein Bleiberecht mehr, weil die Landschaft zu zersiedelt und verschlissen ist und es keine Revierstrukturen mehr gibt.

Zum Wolf: Wieso ist es problematisch, wenn er in seine alte Heimat zurückkehrt?

Weil diese Heimat nicht mehr seine Heimat ist. Es ist eine Industrielandschaft geworden, die dicht vom Menschen besiedelt ist. Durch die Landwirtschaft wurde das Wild auf kleinste Räume zurückgedrängt. Die großen Wälder sind teilweise noch da, aber auch sie sind durchsiedelt. Das Straßennetz erlaubt es nicht mehr, einem Wildtier so etwas anzutun. Der Wolf kann sich hierzulande nicht mehr ungehemmt ausbreiten. Durch die Rudelbildung und die Jagdart werden Riesenprobleme auftreten, wenn Weidetiere wie Rinder, Schafe oder Ziegen von ihm durch die Gegend gesprengt werden. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, stellt man fest, dass das Großraubwild nicht mehr zu uns reinpasst.

Die Wildtiere leben seit knapp zwei Millionen Jahren in der Natur, mussten sie mit uns lange teilen. Heute hat unsere Zivilisation sie größtenteils aus ihren Territorien vertrieben. Wieso funktioniert ein Miteinander nicht mehr?

Weil die Ausbreitungsräume zu klein geworden sind. Das kann man bei kleineren Beutegreifern noch verstehen, aber für das Großraubwild, das Riesenreviere zum Überleben braucht, ist eine art- und tierschutzgerechte Lebensweise nicht mehr drin.

Wie ist es für Dich, ein Tier zu erlegen?

Es steckt nach all den Jahren immer noch eine Passion dahinter, die Tiere lange zu beobachten und festzustellen, ob sie abschussreif sind. Man muss einige aus der Wildbahn herausnehmen, weil die Bestände teilweise zu dicht sind. Das liegt auch daran, dass die Wildtiere vom Tourismus und von den Freizeitaktivisten zurückgedrängt werden. Die Bejagung ist sehr schwierig geworden. Oft muss man stunden- oder tagelang versuchen, ein bestimmtes Wildstück zur Strecke zu bringen. Dann ist es aber immer eine freudige Erwartung, das Tier mit einem gezielten Schuss tierschutzgerecht zur Strecke zu bringen und es als Lebensmittel uns Menschen nahezubringen.

„Es ist immer eine freudige Erwartung, das Tier mit einem gezielten Schuss tierschutzgerecht zur Strecke zu bringen und es als Lebensmittel uns Menschen nahezubringen.“



Wieso muss man im Herbst manche Kitze schießen?



Der Eingriff bei den Wildarten muss auch stark in der Jugendklasse erfolgen. Der Jäger kann nicht nur kranke und alte Tiere erbeuten – er muss auch mal ein Jungtier erlegen. Das ist oft hart für den Jäger, aber um den Abschuss zu erfüllen, muss das auch gemacht werden. Natürlich setzt man alles daran, dass man die Kranken und Schwachen zuerst erlegt. Übrigens macht das Raubwild das genauso.

Der Film „Auf der Jagd“ zeigt, wie ein Jäger nach dem Schuss zur erlegten Wildsau geht, ihr einen Zweig ins Maul steckt und kurz andächtig bei ihr stehen bleibt. Das kenne ich von Dir auch. Wieso macht man das?

Das ist ein recht alter Brauch, um dem erlegten Wild die letzte Ehre zu erweisen und ihm einen letzten Bissen zu gewähren. Man hält ein paar Minuten inne und lässt das Geschehen noch einmal kurz an sich vorbeigehen. Es ist ein Dank an die großartige Natur, dass wir das auch heute noch wie unsere Vorfahren vor Millionen Jahren so erleben dürfen.

Durch Dein Revier führt die B22, wo viele Tiere an- oder totgefahren werden. Ich war mal dabei, als ein Bock angefahren wurde und war – so schlimm es auch war – beeindruckt, als Du ihn liebevoll von seinem Leiden erlöst hast. Du hast ihn dabei gestreichelt. Was geht da in einem vor?

Diese Situationen erfordern viel Stärke. Man muss sich zusammenreißen, weil man das Elend, das so oft durch den Verkehr verursacht wird, ertragen muss. Es sind nicht nur die Böcke, sondern auch die Geißen. Letztens wurde in meinem Revier eine Geiß angefahren, die zwei Föten in sich hatte. Die fast fertigen Kitze wurden dabei herausgeschleudert. Ein anderes Leid ist es, wenn die Muttertiere totgefahren werden. Der Nachwuchs muss irgendwo elendig verenden. Das geht der Jägerseele sehr nah! Es beeindruckt immer wieder, aber man kann nichts dagegen machen, weil der Verkehr so rücksichtslos geworden ist. Auf der Bundesstraße werden nicht die vorgeschriebenen 100 km/h gefahren, sondern oft wird mit 150 bis 200 km/h dahingefegt. Das Wildtier hat keine Chance, wenn es über die Straße wechselt. Es muss wechseln – wir können es nicht anhängen!

„Ein anderes Leid ist es, wenn die Muttertiere totgefahren werden. Der Nachwuchs muss irgendwo elendig verenden. Das geht der Jägerseele sehr nah!“



Durch die moderne Technik werden im Frühjahr viele Kitze totgemäht. Es ist nicht mehr wie in meiner Kindheit mit Franzl, den wir mit dreieinhalb Beinen retten und aufziehen konnten. Wie haben Kitze eine Chance?



Man kann nach Rücksprache mit den Landwirten Wildscheuchen in die Wiesen stellen. Ist man rechtzeitig dran, also ein bis zwei Tage vor der Mahd, hat man die Chance, dass die Ricke das Kitz wegführt, also in eine andere Wiese oder an den Waldrand. Man kann mit den modernen Wild-Infrarot-Rettern arbeiten. Man kann mit dem Hund oder dem Wildretter auf dem Rücken durch die Wiesen gehen. Ansonsten sollte auch der Landwirt entsprechend mähen: von innen nach außen, also von der waldabgelegenen Seite aus anfangen. Denn wenn wirklich Kitze in der Wiese liegen, besteht die Chance, dass sie noch rechtzeitig zum Waldrand flüchten können. Die Kitze und Geißen wissen genau, wohin der Fluchtweg geht. Dann hat das Wild, speziell das Kitz, das sich sehr lange drückt, eventuell noch eine Chance, zu entkommen. Am besten ist es, wenn man Wiesen im Revier hat, die von den Landwirten erst ab 1. Juli gemäht werden. Das kommt auch den Bodenbrütern und Insekten zugute.

Wie stehst Du zum sogenannten „Bambi-Effekt“?

Der Bambi-Effekt ist eine Verniedlichung der Wildtiere und erscheint nicht ganz naturgerecht. Das Bambi wurde erst als Rotwildkalb kreiert, mittlerweile ist das Rehkitz zum Bambi-Symbol geworden. Das kommt oft vonseiten einiger Menschen, die nicht mehr naturgemäß leben, aber so leben wollen, die aber die Abläufe in der Natur nicht so richtig verstanden haben. Es ist ein ewiges Entstehen und Gefressen-Werden. Die Naturnutzung vom Jäger, also die Wildentnahme, dient zum größten Teil – seit Urzeiten – der Nahrungsversorgung des Menschen.

Wirst Du manchmal mit Unverständnis konfrontiert, weil Du Jäger bist und Tiere tötest?



In letzter Zeit nur noch in seltenen Fällen. Früher wurde man öfter etwas dumm angesprochen. „Ihr schießt alles nieder!“ oder „Ihr bringt alles um!“ Wir handeln immer nach den Abschussplänen und nach der nachhaltigen Naturnutzung. Das heißt wir wollen nicht alles totschießen, sondern eine nachhaltige Nutzung in den Revieren gewährleistet haben.

Es gibt den Grundsatz „Wald vor Wild“ im Bayerischen Waldgesetz. Ist der Verbiss zu hoch, wird der Abschuss nach oben geschraubt. Was sagst Du dazu?



Da steckt eine gewisse Wahrheit drin. Die Jägerschaft hat vor Jahrzehnten etwas zu wenig geschossen. Man hat nicht mit der Reproduktionsrate des Wildes, also speziell beim Reh- und Schwarzwild, gerechnet. Der Verbiss ist in erster Linie durch Reh- und Rotwild entstanden, was aber auch dem erhöhten Freizeitdruck und der Unruhe in den Revieren zuschulden kommt: Das Wild kann nicht mehr zur rechten Zeit austreten, muss sich in der Tagesphase (der Äsungsrhythmus liegt bei zwei bis drei Stunden beim Rehwild als Wiederkäuer) im Wald aufhalten. Es muss etwas beißen und dann werden diese neu eingebrachten Holzarten wie Buche, Tanne verzehrt. Alles, was rar ist, ist ein besonderer Leckerbissen für das Wild. Man muss als Jäger eingreifen, wenn eine bestimmte Dichte in den Waldgebieten ist und Naturverjüngung eintreten soll. Dann müssen wir beim Wild eine etwas höhere Quote abschöpfen.

Mein Freund Christian, ein Stadtkind, ist begeistert, wenn Du im Wald Losungen, Liegeplätze und andere Spuren entdeckst. Woher hast Du den Erfahrungsschatz?



(lacht) Aus den Jahrzehnten. Ich durfte als Bub mit Begeisterung alles von meinem Vater und den älteren Jägern lernen. Es ist ratsam für jeden, der Jäger werden will, jahrelang mit jemandem mitzulaufen, um zu sehen, was sich alles abspielt und wie lange es dauert, wenn man etwas erlegen will. Man muss die Jagd richtig erleben. Es ist ja nicht nur das Jagen oder Schießen, sondern auch die Naturbegeisterung, die man dafür haben muss. Das Schießen und Erlegen ist zweitrangig. Das Vorbereiten, Beobachten, Feststellen – wo sind die Wechsel, die Einstände, die Nahrungsquellen, wo tritt das Wild aus – macht das meiste an der Jagd aus. Man lernt von Tag zu Tag.

Was wünschst Du Dir für die Zukunft?



Dass mehr Verständnis seitens der Bevölkerung für die Jägerschaft entsteht. Dass man etwas mehr Rücksicht auf das Wildtier nimmt. Dass mehr Ruhezonen für die Wildtiere ausgewiesen werden. Dass der Freizeitdruck etwas mehr gesteuert wird. Dass Hundeliebhaber ihre Hunde nicht stöbern lassen. Dass man mehr Verständnis für das Mitgeschöpf hat. Es soll uns Menschen, unseren Hunden, aber auch dem Wildtier gutgehen.

