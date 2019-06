Ski alpin Mittermaier und Neureuther Ehrenbürger von Garmisch Die ehemaligen Skirennfahrer Rosi Mittermaier (68) und Christian Neureuther (70) sind zu Ehrenbürgern von Garmisch-Partenkirchen ernannt worden.

Die früheren Skirennläufer Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Foto: Tobias Hase/Archivbild

Rosi Mittermaier und Christian Neureuther bei der Feierstunde zur Ernennung zu Garmisch-Partenkirchens Ehrenbürgern. Foto: Angelika Warmuth

Garmisch-Partenkirchen.Bei einer Zeremonie in dem Olympia-Ort erhielten die Eltern des jüngst zurückgetretenen Ski-Stars Felix Neureuther am Samstag Urkunden und durften sich in das Goldene Buch der Marktgemeinde eintragen. Bürgermeisterin Sigrid Meierhofer hatte das Ehepaar bereits im Vorfeld als „die besten Botschafter, die man sich für unseren Ort wünschen kann“, bezeichnet.

Mittermaier wurde nach ihren zwei Olympiasiegen bei den Winterspielen von Innsbruck 1976 als „Gold-Rosi“ bekannt. Daneben fuhr sie zu zehn Weltcup-Erfolgen. Neureuther war während seiner aktiven Zeit einer der populärsten deutschen Skifahrer und holte sechs Weltcup-Erfolge.