Angeschaut Mittermeier „zockt“ Ringlstetter ab Zwei Oberpfälzer im Schafkopf-Turnier mit Claudia Koreck und Felix Neureuther: Der Sieg geht an den Schauspieler und den VKKK

Die Schafkopfrunde: Marcus Mittermeier erspielte bei der Ringlstetter Schafkopf-Night 400 Euro für den VKKK. Foto: Bayerisches Fernsehen

Regensburg.Mit ein bisschen Kartenglück hat Schauspieler Marcus Mittermeier eine saubere Spende für den Verein zur Förderung krebskranker- und körperbehinderter Kinder (VKKK) Regensburg herausgespielt. Am Donnerstagabend stellte sich der Regensburger der Herausforderung bei der Ringlstetter Schafkopf-Night, die in den Social Media Kanälen von Ringlstetter und in der BR Mediathek nachzusehen ist. Mit Mittermeier und Ringlstetter saßen die Musikerin Claudia Koreck und Skisportler und Wintersportexperte Felix Neureuther am Spieltisch. Am Ende hatte Mittermeier das beste Blatt und konnte für den VKKK, den er auch in der Vorstandschaft unterstützt, 400 Euro erspielen.

Auf eine noch größere Spendensumme darf der Verein in der darauffolgenden Woche hoffen. Am 30. November werden alle Eintrittsgelder aus der MZ-Jahresrückblicksgala „Menschen, die bewegen“, für den VKKK verwendet. Auch Marcus Mittermeier wird bei der Gala zu Gast sein.