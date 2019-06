Aktion Mobiles Theater geht auf Tour Zum 22. Mal ist das KULTURmobil unterwegs durch Niederbayern. Ein professionelles Team spielt in 30 Orten und das kostenlos.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion Das KULTURmobil startet mit einem völlig neuen Fuhrpark in die diesjährige Sommertournee vom 28. Juni bis 1. September. Foto: Harray Zdera

Bezirksheimatpfleger Dr. Maximilian Seefelder, Zauberkünstler Sebastian Nicolas, Regisseur Sebastian Goller, Bühnenbildnerin Claudia Weinhart und Komponist Martin Kubetz (v.l.) Foto: Sabine Baeter

Siegenburg.Jeden Sommer 6000 Reisekilometer, 60 Vorstellungen an 30 Orten kreuz und quer durch Niederbayern, das klingt sensationell und war von Anfang an ein Erfolgsmodell. Schon auf der ersten Tour wichen anfängliche Bedenken großer Begeisterung. Das KULTURmobil punktete mit Profischauspielern, mitreißender Livemusik und abwechslungsreichem Programm, das alles direkt vor Ort im Dorf auf dem Marktplatz, bei schlechtem Wetter im Feuerwehrhaus oder Bauhöfen, immer mit freien Eintritt. Diese Kultur- und Bildungsarbeit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

1998 ging das KULTURmobil auf Initiative des Bezirksheimatpflegers Dr. Maximilian Seefelder zum ersten Mal auf Reisen. Er wollte das Theater zum Publikum bringen, hinaus in die kleinen Orte, die sich kein Theater leisten konnten. Wie einst die Schauspieler der Commedia dell’Arte oder Molière mit seiner Truppe durch die Lande zogen, sollte das KULTURmobil als besonderes Ereignis im Ort erlebt werden, mit Theater begeistern und somit ein Theaterbesuch eine Selbstverständlichkeit werden.

Große Nachfrage in der Region



Statt eines Pferdegespanns wurde ein blauer LKW mit Kastenaufbau und aufklappbarer Bühne zum Label für professionelles Theater. Nach 21 Jahren Spielzeit erneuerte man für diese Saison den gesamten Fuhrpark mit Bühnen-Lkw, Anhänger für die Requisiten und dem Printer für Licht und Technik, damit das Kulturprojekt ohne Pannen weiterrollt. Das Interesse ist enorm. Sechzig Gemeinden haben das KULTURmobil für diese Sommersaison angefragt, nur 30 konnten berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass der ganze Bezirk abgedeckt wird. Wer im vergangenen Jahr dabei war, muss unter Umständen ein Jahr pausieren.

Je nach den zu berücksichtigenden Großereignissen wie Fußballmeisterschaften beginnt die Tournee Mitte oder Ende Juni. Genauso wird um das Gäubodenfest und die kleineren Volksfeste herumgeplant. Wenn das KULTURmobil kommt, sollen die Menschen nicht durch Parallelveranstaltungen verplant sein.

Mit 340 000 Euro wird das KULTURmobil vom Bezirk Niederbayern als Träger finanziert. Maximilian Seefelder ist es wichtig, dass alle Mitwirkenden, 25 Künstler und Kunstschaffende, adäquate Honorare bekommen. So hat sich im Laufe der Jahre hinter den Kulissen ein zuverlässiger Mitarbeiterkreis aufgebaut. Von Anfang an mit dabei ist der Bühnentechniker Gerhard Schuller.

Auch für die Gemeinden soll das KULTURmobil finanzierbar sein. 600 Euro haben kleine Gemeinden bis 5000 Einwohner zu zahlen, 1100 Euro Gemeinden bis 10 000 Einwohner und 1600 Euro noch größere Gemeinden. Das Geld ist gut investiert. Hier gelingt Kulturarbeit auf breiter Basis für Jung und Alt, oft fröhlich unterhaltsam, immer wieder an die bayerische Theatertradition anbindend und zwischendurch mutig anspruchsvoll mit der Inszenierung bekannter Klassiker. Neu ist in diesem Jahr, dass in einzelnen Orten wie Siegenburg das Geschehen auf der Bühne in Gebärdengesprache übersetzt wird, womit Niederbayern durch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal Innovationsfreude signalisiert.

Klassiker und Neues



Klug und behutsam wird über das KULTURmobil Bildung vermittelt. Quer durch die bayerische Volksliteratur, die deutsche Klassik und internationale Bestseller setzt das KULTURmobil jeden Sommer neue Schwerpunkte. „Man darf das Publikum nicht unterschätzen“, sagt Maximilian Seefelder. Er ist immer wieder sehr erstaunt, wie das Publikum mitgeht. Für ihn waren Kleists „Der zerbrochene Krug“ (2005), Rostands „Cyrano de Bergerac“ (2011), „Gefährliche Liebschaften“ nach dem Briefroman de Laclos (2012) und Molières „Tartuffe“ (2018) in einer bayerischen Version die Highlights.

Im 20. Jubiläumsjahr wagte man sich sogar an Michail Bulgakows berühmtes Werk „Der Meister und Margarita“, den russischen Faust. Das war nur möglich, weil sich das Publikum auf Neues einlässt und die Qualität von Stücken und Inszenierungen zu schätzen weiß. Wer den Roman, eine radikale Kritik am Stalinismus und dessen omnipräsentem Kontrollstaat, kennt, weiß, was Regisseur Konstantin Moreth zusammen mit dem Ensemble leistete.

580 Gastspiele mit 1200 Vorstellungen in 165 Gastspielorten mit rund 350 000 Zuschauern sind das stolze Resümee der Truppe rund um das KULTURmobil. Die positiven Rückmeldungen, darunter der Dankbrief eines Kindes mit der Zeichnung des KULTURmobils, gehören für Maximilian Seefelder zu den schönsten Momenten der Tournee.