Initiative Modellbahnen: Eine Welt im Kleinformat Elisabeth Linert entführt im Blue Brix mit Modellbahnen und detailreichen Landschaften in verschiedenste Länder.

Melanie Bäumel-Schachtner

Merken

Mail an die Redaktion Die rhätische Bahn rollt durch die Schweiz im Kleinformat. Fotos: Bäumel-Schachtner

Straubing.Die Welt ist geschrumpft im Blue Brix in Straubing. Die Menschen winzig, die Bäume handlich, die Häuser im Kleinformat. In der größten Modellbahnschau Süddeutschlands gibt es kleine Westernsaloons, ein verschneites Alpendorf, einen mit blinkenden Lichtern übersäten Flughafen, auf dem die Flugzeuge richtig abheben, und das Straubinger Gäubodenfest. Im Februar 2018 eröffnete die Eisenbahnwunderwelt, seither wird laufend weitergebaut. Insgesamt fahren die Züge durch Welten, die 730 Quadratmeter groß sind.

Wenn sie daran denkt, kommt sie ins Schwitzen: Es war ein aufwändiger Umzug im vergangenen Jahr von Kirchheim bei München nach Straubing. Elisabeth Linert hat das Miniland, so hieß die Eisenbahnwunderwelt bis zum Wechsel nach Straubing, 2007 von einem älteren Herrn übernommen und die Eisenbahnanlage damals generalüberholt – inklusive modernster Computertechnik.

Träume werden Wirklichkeit

2017 lief der Mietvertrag in Kirchheim aus; ganz glücklich war Linert mit den Räumlichkeiten ohnehin nicht, denn sie waren anders als heute in Straubing nicht barrierefrei und boten keinen Raum mehr für weitere Ideen der Modellfreundin.

Doch ein großes, neues Gebäude, das auch noch die erforderlichen Parkplätze vor der Tür hatte, war in München einfach nicht aufzutreiben. Gleichzeitig ging in Straubing das Bajuwarium, ein zuvor preisgekröntes Existenzgründerprojekt einer Familie aus dem Landkreis Straubing-Bogen, nicht zuletzt wegen eines Wasserschadens insolvent und die angefangene Modellanlage mit Miniaturen der Stadt Straubing stand zur Übernahme.

„Es fahren bei uns in der Anlage die gleichen Züge wie in Wirklichkeit, jede Stunde kommt der Agilis vorbei und auch der DB Regio hat seinen eigenen Fahrplan.“ Elisabeth Linert



Die Investoren ließen nicht locker, und so packte Elisabeth Linert ab Oktober 2017 ihre weit mehr als sieben Sachen und konnte im Februar 2018 das Blue Brix eröffnen. Blue Brix steht für blauer Ziegel, denn das auf den modernsten Stand gebrachte Gebäude war früher Bestandteil einer Ziegelei. Wer im Café der Anlage sitzt, der sieht wenige Meter neben sich echte Züge vorbei brausen und hat quasi das doppelte Erlebnis: draußen die großen, drinnen die kleinen Eisenbahnen. „Es fahren bei uns in der Anlage die gleichen Züge wie in Wirklichkeit, jede Stunde kommt der Agilis vorbei und auch der DB Regio hat seinen eigenen Fahrplan“, schmunzelt Linert, die nach dem Umzug Geschäftsführerin einer gegründeten GmbH geworden ist und sich freut, dass ihre Ideen und Träume durch die Investition eines siebenstelligen Betrags umgesetzt werden.

Funkelndes Meer und schmucke Städte

Das ehemalige Miniland ist im ersten Stock. Es bietet eine Landschaft von der Nordsee bis zur Zugspitze: funkelndes Meer und schmucke mitteldeutsche Städte, ein Industriegebiet im Ruhrpott ebenso wie schneebedeckte Gebirge und malerische Dörfer. Alle paar Minuten wird es Nacht, dann leuchten die Lichter des Flughafens und des Hauptbahnhofes, die Seilbahnen blinken, der Wanderzirkus wird hell erleuchtet und im Autokino flimmert ein echter Blockbuster über die Leinwand. 440 Quadratmeter groß ist diese Anlage im Maßstab 1:87.

Auch das Untergeschoss des Blue Brix birgt Abenteuer im Kleinformat. Auf rund 44 Quadratmetern gibt es eine Anlage in der Groß-Spurweite „G“, also im großen Maßstab 1:22,5, die in die Schweiz entführt. „Bei diesem großen Maßstab kann man sehr gut ins Detail gehen, es gibt viel zu entdecken“, verrät Elisabeth Linert. Im Kiosk grillen die Hendl, der Bräutigam hebt seine Braut vor der Kirche vor Freude in die Luft und vor einem Nachtclub warten die Mädchen auf männliche Gesellschaft.

Auf gleicher Ebene befindet sich auch die Straubing-Anlage, die die Vorgänger schon angefangen haben und an der Linert mit ihrem Team jetzt weiterbaut. Der Stadtturm erhebt sich in der Mitte des Stadtplatzes, im Schrebergarten wird geharkt und auf dem Volksfest dreht sich das Riesenrad. Neu ist die Basilika Sankt Jakob, derzeit wird am Eisstadion gebaut.

Von den Rockys nach Mexiko

Auch hier steckt das Besondere im Detail: „Die Besucherränge sind genauso wie in echt, es befinden sich tatsächlich 5000 Zuschauer im Miniformat auf den Bänken, wie bei einem normalen Heimspiel der Straubing Tigers“, erklärt die Geschäftsführerin. Derzeit werden gerade die Eishockeyspieler gefertigt, ein Spieler ist rund zwei Zentimeter groß und erhält mit einem winzigen Pinsel ein farbiges Trikot.

Nebenan hat sich Elisabeth Linert einen Traum verwirklicht, für den in Kirchheim kein Platz war: eine riesige Westernanlage. Auf der einen Seite grüner Wald mit Elchen, Hirschen und Bären, die man oft erst durch genaues Hinsehen entdeckt – die Rocky Mountains Nordamerikas. Dann fahren die Züge, ebenfalls in der Spurweite „G“, auf 160 Quadratmetern weiter in Richtung Süden, Ende des 19. Jahrhunderts, an einer herrschaftlichen Villa vorbei und neben einer einfachen Dorfstraße mit Saloon und der Wirkungsstätte des Sheriffs, Schießerei inklusive. Und schließlich reisen die Züge durch die Glut der Canyons, durchsetzt von einigen glitzernden Oasen, Kakteen und natürlich Indianern und Bisonherden, nach New-Mexiko. Eine Mexiko-Welt gibt es bisher in Eisenbahnwelten überhaupt noch nicht, sagt die Chefin und freut sich über fröhlich musizierende Chicos.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.