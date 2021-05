Anzeige

Unfälle Modellflugzeug-Bastler nach Explosion gestorben Drei Wochen nach der Explosion eines Modellflugzeuges in einem Mehrfamilienhaus ist ein Mann an seinen schweren Brandverletzungen gestorben.

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Karlsfeld.Der 73-Jährige hatte an dem Flieger gebastelt, als dieser plötzlich explodierte. Daraufhin hatte der Mann das brennende Flugzeug in die Badewanne geworfen und mit seiner 67-jährigen Frau die stark verrauchte Wohnung in Karlsfeld im Landkreis Dachau verlassen.

Die beiden erlitten damals schwere Rauchvergiftungen sowie schwere Verbrennungen. An den Folgen sei der Mann am Dienstag in einem Münchner Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

