Freizeit

Modellprojekt soll Wanderer-Biker-Konflikt lösen

Ein knapp 360 000 Euro teures Modellprojekt soll den Dauerkonflikt in den Bergen zwischen Mountainbikern einerseits und Wanderern, Almbauern und Naturschützern andererseits lösen. Mountainbiken werde alpenweit zu einem immer größeren Trend, zudem nehme generell die Zahl der Freizeitsportler in den Bergen zu, begründete der Deutsche Alpenverein (DAV) am Mittwoch die Initiative beim Projektstart in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu). „Dabei kommt es immer öfter zu Spannungen.“