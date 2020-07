Anzeige

Leute Moderatorin Müller-Hohenstein mag Franken Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (54) hat den Franken „furchtbar gern“, sieht in ihm aber auch einen Zweckpessimisten.

Ismaning.„Der Franke geht zum Beispiel in ein Geschäft und sagt: „A Budder hams kanne?“ Und dann ist er aber hocherfreut, wenn es tatsächlich eine Butter gibt“, sagte die gebürtige Erlangerin dem Radiosender Antenne Bayern mit Sitz in Ismaning bei München in einer Sendung, die am Donnerstagmorgen ausgestrahlt werden sollte. „Das finde ich total süß, aber das muss man halt wissen.“

Müller-Hohenstein, die im ZDF unter anderem „Das aktuelle Sportstudio“ moderiert, äußerte sich zum „Tag der Franken“ am (heutigen) Donnerstag. Mit ihm erinnern die fränkischen Regierungsbezirke an die Gründung des fränkischen Reichskreises im Jahr 1500. Die zentrale Feier fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aber aus. Der fränkische Bund ruft deshalb dazu auf, am Donnerstag an öffentlichen Gebäuden und privaten Häusern in Franken die Frankenfahne zu hissen.