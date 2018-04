Forschung Moderne Technik, alte Bauten Mit Wärmebildkameras und Drohnen arbeiten die Experten für Denkmalpflege der Universität Bamberg. Sie sind weltweit gefragt.

Von Kathrin Zeilmann, dpa

Mail an die Redaktion Ein Foto des Alten Rathauses der Stadt Bamberg, das mit einer Thermalkamera aufgenommen wurde. Durch die Thermographie ist Fachwerk unterhalb des Putzes zu erkennen, das mit dem bloßen Auge nicht zu sehen ist. Foto: Nicolas Armer/dpa

Bamberg.Tempelanlagen auf Sri Lanka oder die Keller am Bamberger Domberg – Denkmal-Experten der Universität Bamberg sind nicht nur lokal, sondern auch international gefragt. Ihr Wissen bündeln sie seit etwa zwei Jahren auch an einem Ort. Das Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT) wird aus Mitteln der Nordbayern-Initiative der Staatsregierung finanziert. In einem grundlegend sanierten ehemaligen Fabrikgebäude am Rand der Altstadt können Vertreter verschiedener Disziplinen gemeinsam arbeiten: Geistes-, Ingenieur- und Materialwissenschaftler kooperieren hier über Fachgrenzen hinweg.

Die Wissenschaftler in Bamberg nutzen dabei modernste Technik: Mikroskope, eine Drohne oder auch eine Wärmebildkamera ermöglichen spannende Erkenntnisse. Theorie und Praxis fänden hier im Zentrum zusammen, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter Thomas Wenderoth.

„Gigantische Fundgrube“



Studierende sitzen vor ihren Computern in einem Kurs von Dozent Max Rahrig. Sie haben mit einem Handscanner im Bamberger Dom Figuren erfasst. Nun folgt die Nachbearbeitung für das 3D-Modell. Bamberger Wissenschaftlern ist es zu verdanken, dass es nicht nur ein 3D-Modell des Bamberger Kaisergrabs aus dem Dom gibt, sondern auch von der Platte des Friedrichsgrabs im Wiener Stephansdom.

Ein Büro weiter wertet Anna Luib Untersuchungen mit der Wärmebildkamera aus. So konnte man zum Beispiel feststellen, dass das berühmte Brückenrathaus in Bamberg zwar unten massiv gemauert ist, oben aber aus Fachwerk besteht, das äußerlich jedoch nicht zu sehen ist. „Das findet man sonst nicht heraus“, sagt Luib. Außer freilich, man zerstöre einen kleinen Teil des Gebäudes. Untersuchungen mit der Wärmebildkamera kämen jedoch ohne Zerstörungen aus. „Die Thermographie ist eine gigantische Fundgrube für uns.“

Altes Holz lesen Ein Team um Thomas Essing untersucht altes Holz. Sie werten Holzproben und den Abstand der Jahresringe unter dem Mikroskop aus. In einer Datenbank suchen sie nach einer Vergleichskurve. So kann man das Fälljahr nachweisen.

Mehr als 70 000 Proben von 7000 Gebäuden kamen seit 1993 zusammen. Essings Team arbeitet mit Landesämtern für Denkmalpflege zusammen. (dpa)

Im Labor arbeitet Martina Pristl an hochauflösenden Mikroskopen. Anhand einer winzigen Mörtelprobe kann sie herausfinden, was drinsteckt: Kalk oder Magnesium gibt Aufschluss darüber, welche Pigmente bei der Bemalung benutzt wurden. Wenn etwa Schwermetall festgestellt wurde, bedeutet das eine Herausforderung bei der Sanierung – dann muss die belastete Farbe entfernt werden.

„Man kann relativ schnell sagen, wie alt eine Holzprobe ist.“ Forscher Thomas Essing



Handwerklicher geht es in der Abteilung von Thomas Essing zu – mit Schleifer und Schraubstock. Hier wird Holz untersucht, genauer gesagt: altes Holz. Essing und sein Team können das Fälljahr des Baumes feststellen und damit wichtige Daten in der Denkmalpflege und -forschung liefern. „Man kann relativ schnell sagen, wie alt eine Holzprobe ist“, sagt Essing. Dieses Wissen ermögliche Rückschlüsse auf das Alter von Gebäuden und auch, wie viel beispielsweise in einem Dachstuhl im Lauf der Jahre ausgetauscht wurde.

Noch einmal zurück zu den Tempeln: Für das vom Auswärtigen Amt geförderte Forschungsprojekt waren Experten aus Bamberg im „Ehrwürdigen Tempel der Zahnreliquie“ im Hochland von Sri Lanka tätig. Die Anlage ist eines der wichtigsten Kulturgüter und die bedeutendste buddhistische Pilgerstätte des Landes, sie gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.

Höhlen mit uralten Malereien



Die Anlage wurde digital erfasst, vermessen und dokumentiert. Nun habe das Kompetenzzentrum sogar einen Folgeauftrag an Land gezogen und dürfe auch andere buddhistische Stätten besuchen und erfassen, sagt Rainer Drewello, Professor für Restaurierungswissenschaft in der Baudenkmalpflege: Höhlen mit uralten Wandmalereien. Bisher gebe es von dort keine Kartierung und keine Fotografien.

