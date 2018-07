Lifestyle Modestar Ostbayern: Ganz in Weiß „All White“-Trend: Das große Rennen um den Modestar in Regensburg war auch diesmal ein Hingucker. Ein Vor-Ort-Bericht.

Von Viktoria Hausmann

Die Finalistinnen im All-White-Party Look

Regensburg.500 Euro in Bar. Drei Stunden Zeit und ein Motto, das es in sich hat. Ramona Stoll (44) aus Mintraching, Vanessa Hampl (20) aus Berg bei Neumarkt, Cornelia Mader (21) aus Holzheim am Forst und Anna Zenger (26) aus Essing traten im großen Finale von Modestar Ostbayern gegeneinander an. Das Motto „All White. Style dich für eine All-White-Party“ trieb jedoch allen Modesternchen an irgendeinem Punkt die Schweißperlen auf die Stirn. Während Anna – morgens schon in wallender weißer Bluse und olivgrüner Cargohose – von Anfang an begeistert war, tat sich Vanessa – ganz in Schwarz, über 3000 Follower bei Instagram – zuerst sichtlich schwer. „Schwierig. Wir hatten eigentlich auf was anderes gehofft, weil es nicht so leicht ist Sachen in der Farbe zu finden, die einem wirklich stehen“, erklärt ihre Shopping-Begleitung und beste Freundin Lea (19).

„Mein Traummotto wäre alles außer Weiß.“



„Mein Traummotto wäre alles außer Weiß“, klagt die brünette Jura-Studentin. Die beiden ziehen anfangs durch die Läden, brauchen fast eine Stunde, bis sie endlich etwas kaufen. Auch Cornelia gibt sich optimistisch: „Weiß ist ein gutes Motto“, sagte sie, während sie mit ihrer Mutter durch die Regensburg Arcaden rennt: „Dazu findet man immer was.“ Tatsächlich ist sie die erste Kandidatin, bei der die Kasse klingelt. Gekauft wird eine weiße Spitzenhose im 70er-Look. Mama Mia lässt grüßen. Diese Hommage lässt sich Musical-Fan Cornelia nicht nehmen. Während dessen flitzen Anna und ihre Shopping-Begleitung Maria in Rekordtempo durch die Läden. Ohne etwas einzukaufen. Beim Traummotto herrscht erstmal Reizüberflutung. Weiße Hose und passendes T-Shirt oder doch ein weißes Kleid? Es wird ein weißer H&M-Bikini – vorerst. Währenddessen verbringt Ramona mit ihrer Shopping Begleitung einen Großteil der Zeit im selben Laden und probiert alles durch. Blusen, Hosen, Blazer.

Achillesferse weißer Schuh



Spätestens bei den Schuhen geraten die Kandidatinnen ins Schleudern. Cornelia rennt durch drei Läden, bis sie endlich etwas findet. Ramona shoppt erst Schuhe in der falschen Farbe, nimmt dann aber ein paar weiße Nike-Sandalen mit: „Über die wird sich mein Sohn total freuen. Der hat heute einen Skating Contest“, begründet Ramona ihren Spontankauf. Sie will die Jury mit Berliner Block-Party-Look mit Blazer, Latschen und Picknickkorb überzeugen: Auch Anna ist beim Thema Schuhe ratlos.

Das Modestar-Finale Finale: Modestar Ostbayern findet jedes Jahr in den Regensburg Arcaden statt. Mit 500 Euro müssen sich die Kandidatinnen in drei Stunden passend zum Motto einkleiden. Die Siegerin bekommt einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro. Sponsor ist das Medienhaus.

Motto: All-White-Parties sind ein Trend aus den USA. Man kleidet sich komplett weiß, und isst und trinkt nur weiße Sachen. Im Sommer genial.

Der erste Schuh – eine Plateau-Sandale – ist leider nicht in ihrer Größe. Erst spät findet sie passende Espadrilles in Spitzenoptik. Da die anderen Mädels längst beim Friseur. „Ich hab von Anfang gesagt. Ich style mich selber,“ sagt Anna ruhig: „Ist ja nicht viel Arbeit.“ Sie zeigt auf ihre flotte Kurzhaarfrisur. Accessoires hat sie ganz in Weiß geschoppt. Überdeckt sogar ihr blaues Freundschaftarmband, das sie nicht abnehmen kann, mit weißen Glitzerbändern. Dazu, ein langes weißes Hemdkleid mit auf gestickten Tropenblättern und eine Strandbeutel im Boho-Look. Fertig ist das Outfit für die All-White-Beach-Party.

Weiß auf dem roten Teppich



Am Ende gewinnt Vanessa, trotz ihrer Furcht vor dem Motto, den begehrten 500-Euro-Einkaufsgutschein. Im eleganten Kostüme von Vero Moda und einem Bandeau-Top von Hunkemöller. Dazu goldener Schmuck und eine goldene Tasche. Sie geht bauchfrei. Bekommt dafür tosenden Applaus. Die Jury ist entzückt. Zweimal zehn Punkte. Einmal neun. Ganz klar Platz eins. Annas lässiger Beach-Party-Look landet auf Platz zwei. Dahinter Cornelias Siebziger-Hippie-Style und Schlusslicht Ramona im Berlin-Block-Look mit Beach Waves. Vier spektakuläre Varianten, die zeigen auch weiß nie eintönig wird.

