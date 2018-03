Flugzeugbau Möglicher Stellenabbau: Bundesregierung mahnt Airbus Die Bundesregierung hat Airbus nach einem Bericht über eine mögliche Streichung oder Verlegung Tausender Stellen zu „verantwortungsvollen“ Entscheidungen aufgerufen. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte am Montag in Berlin, die Bundesregierung habe entsprechende Meldungen zur Kenntnis genommen und warte nun ab, wie sich der Luftfahrtkonzern äußere. „Wichtig ist aus unserer Sicht natürlich, dass das Unternehmen verantwortungsvolle Entscheidungen trift und auch verantwortungsvoll mit den Standorten und Mitarbeitern umgeht.“

Mail an die Redaktion Mitarbeiter montieren im hamburger Werk eine Airbus-Maschine. Foto: Maurizio Gambarini/Archiv

Berlin.Das französische Magazin „Challenges“ hatte zuvor in seiner Online-Ausgabe berichtet, es gehe wegen der Produktionskürzungen beim Airbus A380 und dem Militärtransporter A400M um 3600 Jobs vor allem in Bremen, Augsburg, im spanischen Sevilla sowie im britischen Filton. Die Werke in Hamburg und Stade könnten ebenfalls betroffen sein, französische hingegen kaum. Der Plan solle an diesem Mittwoch (7. März) bekanntgegeben werden. Ein Airbus-Sprecher wollte den Inhalt des Berichts nicht kommentieren.