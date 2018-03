Kriminalität Möglicherweise weiteres Tötungsdelikt in Ostwestfalen Wenige Tage nach dem Fund eines getöteten 30-Jährigen aus Niedersachsen auf einem Gehöft in Ostwestfalen schließen die Ermittler ein zweites Tötungsdelikt nicht aus. Mit Leichenspürhunden suchten Beamte am Dienstag im nordrhein-westfälischen Hille den Fundort und das angrenzende Privatgrundstück des festgenommenen Verdächtigen ab. Seit etwa einem halben Jahr ist der Eigentümer des Gehöfts verschwunden, auf dem die Leiche des jungen Mannes am Freitag gefunden wurde. „Auch bei der Suche nach dem 71-Jährigen können wir ein Tötungsdelikt nicht ausschließen“, sagte eine Polizeisprecherin.

Mail an die Redaktion In Hille wurde die Leiche eines 30-Jährigen gefunden. Foto: Stefanie Dullweber/Mindener Tagblatt

Hille.Am Freitag war auf dem Gehöft des Vermissten die Leiche eines 30-Jährigen aus Stadthagen bei Hannover gefunden worden. Unter Mordverdacht steht ein 51-jähriger Mann aus Hille, der am Samstag in Bayern festgenommen wurde. Er streitet laut Polizei die Tat weiterhin ab. „Gerade was das Motiv angeht, wissen wir nichts Genaues“, sagte die Polizeisprecherin.