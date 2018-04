Unfälle Mofafahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Mail an die Redaktion Ein Mofa liegt nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Straße. Foto: Walter Wisberger

Hofkirchen.Ein Mofafahrer ist in Hofkirchen (Kreis Passau) mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der 61-Jährige am Donnerstagnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto kollidiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle gerufen, um die genaue Ursache zu klären. Die Straße blieb für rund vier Stunden gesperrt.