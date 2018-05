Unfälle Mofafahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Maisried.Ein 47-jähriger Mofafahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Regen tödlich verletzt worden. Zuvor war am Samstagabend ein 23 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen in einer Kurve ins Schleudern geraten und auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er stieß auf der Staatsstraße zwischen Böbrach und Bodenmais mit dem Mofafahrer zusammen. Der 47-jährige Mofafahrer wurde dadurch so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 23-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.