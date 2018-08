Polizei

Monatlich 850 Polizeieinsätze nach Kennzeichenerfassung

Terroristen, Autodiebe, Schleuser und Drogenkuriere: Jeden Monat führt die automatische Erfassung von Fahrzeug-Kennzeichen im Rahmen von Fahndungen zu etwa 850 Polizeieinsätzen. Die Technik habe sich als unverzichtbar und effizient erwiesen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in Nürnberg. Daher testet die Polizei in Oberfranken jetzt den Einsatz im Dachbalken eines Streifenwagens - zusätzlich zu den bisher 20 vorwiegend stationären Anlagen im Freistaat. Sie stehen an zwölf Standorten entlang der Hauptverkehrsrouten.