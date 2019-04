Polizei Monika Frischholz: Die Suche geht weiter Die Ermittler suchen weiter nach der Schülerin. Die neue Grabungsstelle liegt nur wenige Meter von der ersten entfernt.

Die Polizei gräbt weiter nach der Vermissten. Foto: Alexander Auer

Flossenbürg.Die Suche im Fall Monika Frischholz geht an diesem Montag weiter. Nachdem schon vergangenen Woche Grabungen durchgeführt wurden, um die sterblichen Überreste der seit 43 Jahren vermissten Schülerin zu finden, setzt die Polizei die Suche an einer nahegelegenen Stelle fort. Das gab das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montagvormittag mittels Pressemitteilung bekannt.

Schon letzte Woche hat die Polizei in der Nähe der Ortschaft Waldkirch (Lkr. Neustadt/Waldnaab) mit schwerem Gerät nach den sterblichen Überresten der Schülerin aus Flossenbürg gesucht. An diesem Montag soll an einer nahegelegenen Stelle gegraben werden. Die Ermittler vermuten einen weiteren möglichen Ablageort.

Einsatz läuft seit neun Uhr

Seit etwa neun Uhr sind die Ermittler der „EG Froschau“ an einem Waldrand südlich der kleinen Ortschaft Waldkirch bei Flossenbürg im Einsatz. Die Grabungsstelle liegt nur wenige Meter von der ersten Grabungsstelle entfernt. Nähere Erläuterungen der Erkenntnisse, welche zur Grabung an diesem Ort geführt haben, will die Polizei mit Blick auf das laufende Verfahren momentan nicht geben.

Die Kriminalpolizei Weiden wird auch weiterhin von anderen Polizeikräften bei den Grabungen unterstützt. So sind unter anderem Kräfte des Fachkommissariats für Spurensicherung bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf., der Tatortgruppe des Bundeskriminalamtes und einer technischen Einsatzeinheit der Bayerischen Bereitschaftspolizei aus Nürnberg vor Ort. Auch ein Bagger eines zivilen Unternehmens hilft bei den Grabungen. Ob und inwieweit die forensischen Grabungen zu einer Auffindung von menschlichen Überresten oder Beweismitteln führen werden ist weiterhin vollkommen offen.

Der Fall Frischholz

Am 25. Mai 1976, gegen 15.30 Uhr, wurde die damals 12-jährige Monika Frischholz in ihrem Heimatort Flossenbürg zum letzten Mal lebend gesehen. Im Februar war der letzte noch lebende Verwandte von Monika Frischholz, ihr Bruder Bruno, gestorben. Er hatte noch mitbekommen, dass die Polizei ein weiteres Mal die Akten öffnet, noch einmal tief in die Vergangenheit eintauchen will, um diesen sogenannten Cold Case doch noch zu klären

Die vom Bayerischen Landeskriminalamt ausgesetzte Belohnung für Mitteilungen, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, in Höhe von 10 000 Euro, soll nach wie vor motivieren, Informationen an die Polizei weiterzugeben. Zeugen, die sich bis jetzt noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Mordes unter der Rufnummer (09 61) 40 12 91 gebeten.

