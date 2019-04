Polizei Monika Frischholz: Grabung im Wald Seit Montagmorgen suchen Staatsanwaltschaft und Kripo Weiden in einem Waldstück bei Waldkirch nach sterblichen Überresten.

Merken

Mail an die Redaktion Monika Frischholz Foto: Kripo Weiden

Georgenberg.Vor 43 Jahren war die damals zwölfjährige Monika Frischholz am hellichten Tag verschwunden. Am Montagmorgen suchen die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Weiden erneut nach sterblichen Überresten des Mädchens. Gesucht wird in einem Waldstück bei Waldkirch, einem Ortsteil von Georgenberg. Frischholz wohnte nur wenige Kilometer entfernt. Die Polizisten graben in einem Umkreis von etwa 30 Metern. Dazu werden auch Bäume gefällt. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber der Mittelbayerischen, dass ein potenzieller Ablageort abgesucht wird. Wie die Polizei auf diesen Ort gekommen ist, wollten die Ermittler aktuell noch nicht sagen.

Die damals 12-Jährige wurde im Mai 1976 das letzte Mal lebend gesehen. Im Dezember hatte die Kriminalinspektion Weiden eine neue Ermittlungsgruppe gegründet, um neuen Hinweisen in dem Kriminalfall nachzugehen.Das Bayerische Landeskriminalamt hatte damals für entscheidende Hinweise eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro ausgesetzt.