Kriminalität Monika Frischholz: Knochenteile entdeckt Die Ermittler setzen die Suche bei Waldkirch fort. Ungeklärt ist, ob gefundene Knochenteile von einem Menschen stammen.

Mail an die Redaktion Jede Schaufel Erde wird von der Spurensicherung kontrolliert. Auch am Dienstag sucht die Polizei nach den sterblichen Überresten von Monika Frischholz. Foto: Stöcker-Gietl

Die Polizei sucht am Dienstag weiter nach Monika Frischholz. Foto: Stöcker-Gietl

Waldkirch.Es könnte der Durchbruch im Fall Monika Frischholz sein: Am Montag entdeckte die Polizei einen VW Käfer, vergraben in einem Waldstück bei Waldkirch in der Nähe von Flossenbürg. Den ganzen Tag über fanden polizeiliche Grabungsarbeiten dort statt. Am Dienstag gingen die Arbeiten weiter. Diesmal gruben die Polizisten ein Stück hinter der Fundstelle des Autos. Das Auto selbst scheint momentan nicht im Fokus der Ermittler zu stehen, vielmehr die Umgebung der Fundstelle. Wie Polizeisprecher Florian Beck am Abend sagte, wurden am Montag auch kleine Knochenteile gefunden. Sie wurden ins rechtsmedizinische Institut gebracht. Es handelt sich um sehr kleine Teile, die auch von Tieren stammen könnten. Deshalb sind weitere Untersuchungen notwendig, die bis zu zwei Wochen dauern können.

Für die Suchmaßnahmen wurden auch mehrere Fichten gefällt. Zwei Bagger waren bereits am Vormittag im Einsatz, ein dritter wurde am Mittag gebracht. Die Grabungen am Dienstag brachten keine verfahrensrelevanten Hinweise, sagte Polizeisprecher Beck. Die Suche könne sich noch über mehrere Tage hinziehen.

Ob und inwieweit die forensischen Grabungen auch zum Fund von menschlichen Überresten oder Beweismitteln führen werden, ist weiterhin unklar. Beim Auto, einem VW Käfer älteren Baujahrs, wurde wohl auch eine Spur zu Monika Frischholz gefunden. Wie wichtig das gefundene Auto in dem Fall ist, bleibt aber offen. Kennzeichen und ein Typenschild wurden sichergestellt. Zugelassen war der Käfer laut Angaben der Ermittler in Nordbayern.

Bisher habe man etwa zwei Meter tief gegraben, sagte der Leiter der Ermittlungsgruppe Armin Bock. Es seien aber auch noch an anderen Stellen Aufschüttungen entdeckt worden, die man möglicherweise noch untersuchen werde.

Am Dienstag nahm die Polizei einen Aufkleber am gefundenen VW Käfer in Augenschein. „Rettet die Zärtlichkeit“ ist dort zu lesen. Am Mittwoch solle die Suche fortgesetzt werden.

Monika Frischholz ist vor beinahe 43 Jahren verschwunden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verließ die Schülerin am 25. Mai 1976 nachmittags ihr Elternhaus. Durch Zeugenaussagen aus der damaligen Zeit, aber auch durch neue Hinweise, konnte die Polizei den Fußweg des Mädchens in Teilen nachverfolgen und einen Ort südlich von Flossenbürg – der Grenze zu Tschechien – ausmachen, an dem die vermisste Schülerin begraben liegen könnte.

Weitere Bilder von den Grabungen sehen Sie im Video:

Nähere Auskünfte über die Erkenntnisse, die zum Grabungsort geführt haben, teilte die Polizei mit Blick auf das laufende Verfahren nicht mit.

10 000 Euro Belohnung im Fall Frischholz ausgesetzt



„Wir wissen noch nicht, was uns erwartet“, hatte Kriminalhauptkommissar Armin Bock vor Beginn der Grabungen gesagt. „Egal jedoch, wie diese erste Untersuchung verlaufen wird: Wir werden nicht aufgeben!“ Primäres Ziel sei für alle beteiligten Einsatzkräfte das allem Anschein nach getötete Mädchen zu finden, sagte Bock.

Impressionen vom Fundort des Autos sehen Sie in unserer Bilderstrecke:

Die vom Bayerischen Landeskriminalamt ausgesetzte Belohnung für Mitteilungen, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, in Höhe von 10 000 Euro soll nach wie vor motivieren, Informationen an die Polizei weiter zu geben. Zeugen, die sich bis jetzt noch nicht gemeldet haben, werden um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Mordes unter der Rufnummer 0961/401-291 gebeten. Jeglicher noch so kleine Hinweis kann weiterhin für die Ermittler von großer Bedeutung sein.

Gerüchte in Flossenbürg „kamen und gingen“

Der Bürgermeister der Gemeinde Flossenbürg hofft, dass der Fall Frischholz nach fast 43 Jahren aufgeklärt wird. Die Diskussionen um das Verschwinden der Zwölfjährigen hätten in dem Ort nie geendet, sagte Thomas Meiler (CSU) am Dienstag. Das sei bedrückend gewesen. „Jetzt sehen die Menschen Licht am Horizont und hoffen, mit dem Thema abschließen zu können.“

Im Dorf gebe es noch viele Menschen, die Monika und deren Familie persönlich kannten. Das Verschwinden des Mädchens habe die Leute immer beschäftigt. Er selbst habe die Schülerin nicht persönlich gekannt, sagte Meiler, der mit 49 Jahren etwas jünger ist, als es Monika heute wäre. Jedoch könne er sich an die Zeit ihres Verschwindens gut erinnern. Es habe damals geheißen, Kinder sollten vorsichtig sein, wenn sie rausgehen und in kein Auto einsteigen.

Natürlich habe es auch immer Spekulationen um das vermisste Mädchen gegeben. „Gerüchte kamen und gingen.“ Auch das habe auf die Stimmung gedrückt. Flossenbürg sei ein beschaulicher Ort, in dem quasi jeder jeden kenne. Schade sei, dass die Angehörigen von Monika die mögliche Aufklärung des Falles nicht mehr erleben. Ihre Eltern sind schon länger tot, ihr Bruder starb Anfang dieses Jahres. (is/ri/dpa)