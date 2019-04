Polizei Monika Frischholz: Wurde Auto zum Grab? Ein VW Käfer lag seit 43 Jahren bei Georgenberg vergraben. Das Auto steht wohl in Zusammenhang mit der vermissten Frischholz.

Georgenberg.Die Baggerschaufel beißt sich wieder und wieder in den Boden, holt große Gesteinsbrocken und Erdreich aus dem wenige Quadratmeter großen Loch. Seit Montagmorgen um neun Uhr sind rund 20 Beamte der Kripo Weiden, der Spurensicherung und der Bereitschaftspolizei am Waldrand nahe Waldkirch im Landkreis Neustadt an der Waldnaab im Einsatz. Leichenspürhund Rosi wartet ebenso an der Bande wie die Tatortgruppe vom Bundeskriminalamt, die eigens aus Wiesbaden angereist ist.

Man spürt eine gewisse Aufregung, nicht nur bei den Journalisten, sondern auch bei den Einsatzkräften. „Unsere Ermittlungen haben uns nun so weit geführt, dass wir diesen möglichen Ablageort der Monika Frischholz genauer untersuchen wollen. Wir wissen noch nicht, was uns erwartet und ob wir sie letztlich hier finden“, gibt sich der Leiter der Ermittlungsgruppe „Froschau“ Armin Bock, am Morgen zurückhaltend. Vor fast 43 Jahren war Monika Frischholz aus dem etwa sechs Kilometer entfernten Flossenbürg verschwunden. Jetzt ist die Polizei ihrem möglichen Mörder so dicht wie nie zuvor auf den Fersen. Sofern er überhaupt noch lebt.

Bruder starb im Februar



Im Februar war der letzte noch lebende Verwandte von Monika Frischholz, ihr Bruder Bruno, gestorben. Er hatte noch mitbekommen, dass die Polizei ein weiteres Mal die Akten öffnet, noch einmal tief in die Vergangenheit eintauchen will, um diesen sogenannten Cold Case doch noch zu klären. „Es wäre schön, ein Grab zu haben“, sagte er damals, schon schwer krank, zur Mittelbayerischen. Über die immer weiter fortschreitenden Erkenntnisse, die die Polizei durch einen wichtigen Zeugenhinweis, durch intensives Aktenstudium und neue Vernehmungen nun zu den Grabungen an dem Waldrand veranlassten, konnte er nicht mehr informiert werden, sagt EG-Chef Bock.

Dabei sind die Hinweise auf diesen möglichen Ablageort gar nicht wirklich neu. „Wir haben uns alles noch einmal genau angesehen“, erläutert Bock die monatelange Arbeit. So ging man unter anderem dem Gerücht nach, dass Monika Frischholz in der in den 1970er Jahren errichtete Kläranlage abgelegt worden sein könnte. Doch Bocks Team fand heraus, dass die Kläranlage längst fertiggestellt war, als sie verschwand.

Auch den Hinweis auf den Ort am Waldrand von Waldkirch gab es schon kurz nach dem Verschwinden, aber die Polizei verfolgte ihn damals nicht weiter. „Man ging einfach viel zu lange von einem Vermisstenfall aus. Heute würde man bei einem zwölfjährigen Mädchen sehr schnell in Richtung eines Verbrechens ermitteln“, sagt Bock.

Die Einsatzkräfte schuften den ganzen Tag über hart, um vielleicht schon bald das Rätsel zu lösen. Mit Schaufeln graben sie sich durch das Erdreich, heben mit Pickeln die schweren Steine an, sieben schließlich jeden Eimer Erde, der um das verschüttete Fahrzeug herum entfernt wird. Jede Faser, jedes Knöchelchen könnte wichtig sein. Tatsächlich werden neben Flaschen und Plastiksäcken sowie den Überresten eines Fahrrads auch mehrere Stofffetzen aus der Erde gezogen.

Ob sie zu Monikas Kleidung gehören, weiß man bislang nicht. Sie trug am Tag ihres Verschwindens eine schwarze Hose, ein gelbes T-Shirt und eine rot-schwarz-geringelte Strickweste. Eine Polizeifotografin dokumentiert jede Schicht, die abgetragen wird, jedes Fundstück, das die Spurensicherung anschließend in Plastiksäcke packt. Und schließlich hebt die Baggerschaufel das an einer Kette befestigte Autowrack, einen dunkelgrünen VW Käfer, aus der Grube. Da ist es schon drei Uhr nachmittags. Aber die Arbeit längst nicht erledigt.

Viele offene Fragen



Aber es scheint, dass die Polizei der Aufklärung des Verbrechens ein deutliches Stück näher gekommen ist. Während die Spurensicherung weiterhin jedes Detail in der Grube in Augenschein nimmt und inzwischen auch Oberstaatsanwalt Bernhard Voit vor Ort die Arbeiten verfolgt, verrät Polizeisprecher Florian Beck, dass man auf Etwas gestoßen sei: „Wir haben inzwischen Erkenntnisse erhalten, die im Zusammenhang mit Monika Frischholz stehen.“

Alle Nachfragen dazu muss er abwimmeln. Konnte Kleidung von ihr identifiziert werden, sind die Spurenermittler auf Knochenfunde gestoßen? Das alles bleibt am Montag unbeantwortet. Ebenso werden Fragen nach dem ehemaligen Halter des Fahrzeugs von EG-Leiter Bock mit einem Lächeln übergangen. War er die letzte Person, auf die Monika traf? Das alles bleibt vorerst Spekulation. Überhaupt lässt die Polizei sich am Montag nicht in die Karten schauen, spricht nie von einem Durchbruch.

Weil es immer heftiger zu regnen beginnt, werden die Arbeiten am späten Nachmittag abgebrochen und sollen am Dienstag fortgesetzt werden. In sechs Wochen jährt sich das Verschwinden von Monika zum 43. Mal. Vielleicht ist sie bis dahin schon bei ihrer Familie auf dem Friedhof Flossenbürg bestattet. Dann hätte die EG Froschau den letzten Wunsch ihres Bruders erfüllt.

Zeugen, die sich bis jetzt noch nicht gemeldet haben, werden auch weiterhin um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Mordes gebeten. Sie können sich unter der Rufnummer 0961/401-291 bei der Polizei melden..