Leute Monika Gruber über ihren 50. Geburtstag Die Kabarettistin Monika Gruber hadert zu ihrem 50: „Den Wechseljahr-Schmarrn hätt‘ ich nicht gebraucht“.

Mail an die Redaktion Monika Gruber wird heute 50.

München.Die bayerische Kabarettistin Monika Gruber wird heute 50 Jahre alt. „Geburtstag mit diesem ganzen Wechseljahr-Schmarrn, Schlafstörungen, Hitzewallungen und das Gefühl, du hast an manchen Tagen die Konzentrationsfähigkeit eines Goldhamsters - das hätte ich nicht gebraucht“, sagte sie der „Abendzeitung“ (Dienstag).

Zum Glück habe sie gute Freundinnen und „schwule Freunde“, mit denen sie sich „offen über diesen ganzen Krampf“ austauschen könne und die sie mit einem Lächeln durch den Lebensabschnitt tragen würden. „Auch ich breche nicht in Jubelschreie aus, wenn ich feststelle, dass jetzt so ein kleines Wammerl übers Bikini-Höschen hängt.“

Wunsch: Diskurs mit Experten unterschiedlichster Couleur

Ihr Wunsch zum Geburtstag am Dienstag (29.6.) wäre es speziell in diesem Jahr: „Dass die bundesbekannten Panik- und Scharfmacher in Sachen Corona aufhören, die Bürger mit ihrem leidigen Endzeit-Gejaule von Alpha-, Delta- und sonstigen Mu-Tanten und Mu-Onkeln in lähmende Angst zu versetzen und wir in Deutschland endlich einen ausgewogenen Diskurs mit Experten unterschiedlichster Couleur hinbekommen, um den Menschen in diesem Land eine adäquate Zukunftsperspektive zu bieten, damit sie wieder ihr selbstbestimmtes Leben leben können.“ (dpa)