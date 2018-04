Fussball Morales legt beim FC Ingolstadt Trainingspause ein

Mail an die Redaktion Alfredo Morales jubelt nach seinem Treffer. Foto: Armin Weigel/Archiv

Ingolstadt.Der FC Ingolstadt muss vorübergehend auf Mittelfeldspieler Alfredo Morales verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, legt der 27-Jährige wegen eines hartnäckigen Infekts eine Trainingspause ein. Voraussichtlich am Freitag soll Morales wieder zurückkehren. Die Schanzer empfangen am Sonntag (13.30 Uhr) den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg zum Topspiel. Gewinnen die Ingolstädter, die derzeit Vierter sind, könnten sie nochmal richtig in den Aufstiegskampf eingreifen.