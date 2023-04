Kriminalität Mord an Ehemann geplant? Frau und zwei Männer festgenommen

Eine 46 Jahre alte Frau soll in Mittelfranken einen Auftragsmord an ihrem Ehemann geplant haben. Der 51-Jährige schöpfte selbst Verdacht, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag mitteilte. Die Ehefrau sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, ermittelt wird auch gegen zwei mutmaßliche Komplizen.

dpa