Prozess Mord an Ex-Freundin und deren Kind: Lebenslänglich gefordert

Wegen eines Doppelmordes an seiner Ex-Freundin und deren zwei Jahre alten Tochter soll ein Angeklagter lebenslang ins Gefängnis. Dies forderte der Staatsanwalt am Montag in dem Prozess vor dem Landgericht Coburg. Die Strafkammer wollte das Urteil noch am späten Montagnachmittag verkünden.

dpa