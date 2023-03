Prozess Mord oder Suizid? Mann wegen Mordes an Ehefrau verhaftet

Mehr als ein Jahr nach seinem Freispruch von dem Vorwurf des Mordes an seiner Ehefrau ist erneut Haftbefehl gegen einen Mann aus Haar bei München erlassen worden. Weil der Bundesgerichtshof (BGH) den Freispruch aufgehoben hat, wurde der inzwischen 64-Jährige erneut verhaftet, wie die Münchner Polizei am Freitag mitteilte. Er sei bereits am Mittwoch „widerstandlos“ festgenommen worden und befinde sich nun in Untersuchungshaft.

dpa