Geldersheim Mordanklage gegen Mutter nach Tötung von Baby

Gut vier Monate nach der Tötung eines Babys in einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Unterfranken hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Mutter wegen Mordes angeklagt. Die wahrscheinlich 27-Jährige soll das drei Monate alte Mädchen im Halsbereich mit einem Messer tödlich verletzt haben. „Nach wie vor gibt es keine gesicherten Erkenntnisse zum Tatmotiv“, teilte die Behörde am Montag mit. „Nach dem Ergebnis der Ermittlungen bestand bei der Angeschuldigten zur Tatzeit keine relevante Einschränkung der Schuldfähigkeit.“

dpa