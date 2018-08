Tiere

Morddrohungen gegen Bürgermeister Vogel wegen Gänsejagd

Nach dem Abschuss von acht Gänsen an einem Stausee in Nürnberg will die Stadt erstmal keine Tiere mehr töten lassen. Eine „Gänse-Task-Force“ soll über das weitere Vorgehen entscheiden, erklärte ein Sprecher am Dienstag. Jäger hatten die Gänse am Samstag mit Erlaubnis der Stadt erlegt, weil die Tiere den Badestrand und eine Bucht des Sees mit Kot verschmutzen. Ziel ist es, weitere Gänse mit der Aktion zu verscheuchen. Nürnbergs zuständiger Zweiter Bürgermeister, Christian Vogel (SPD), bekam nach der Jagd Morddrohungen.