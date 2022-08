Ingolstadt Mordfall Peisserstraße: Polizeikräfte durchkämmen Donauufer von Suzanne Schattenhofer, Oliver Konze

Ingolstadt, Stadt.Wie bei der Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist es am Dienstag im Gelände nördlich der Peisserstraße in Ingolstadt zugegangen. Zwischen Straße und Donau suchten rund 100 Polizistinnen und Polizisten das Dickicht ab. In der Hoffnung, dass beim mühsamen Durchwühlen des unwegsamen Geländes vielleicht ein brauchbarer Hinweis auf die Gewalttat, vielleicht sogar die Tatwaffe gefunden wird.

####### ##### ############ ## ##### #####-############-##### ####

#### ###### ### ####### ############: ### ######## ############ #######-######## ##### ##### ########## ########### ### ####### ###### ### ####### ## ##### ############ – #### „####“ #### ### ###### ## ##### #####-############-#####. #### ############## #### #### ###### ####### ###### ##### ############## ######### ## ###### ####### ####, ### ##### #### ### ### ####### ### ###### ###### ####.

### ###### ###### ## #################. ### ##### ######## ### ## ######, ## ####### ######### ### #### ### ### ############ ########## ####### – ### ##### #### ## #########. ####### ########## #### ####### ################## ## ############ ######## #### ## ########## ### #########.

## ######## ########## #### ### ####### ############# ######: ###### ### ######, ## ######### ##### ### ####### ###### ######, ######## ##### ### #### ### ###### #####, ###### ### #### ###-####### ################## ### ########-######### ### ####### ##.

### ##### ###### ### ######, ### ############# ### ########## ####### ## ########## ###### #######, ### #### ### ###### #### #### ######### ######## ########. ### ########### ############# (#### ########## #### ###### ###########) #### ## ##### ### ##### ##### ### #######, ## ##### ### ######## ##### ###########. #### #######. #### ## ###### ### #### ############# ##### ##### ### ############### ######### ### ### #########. ########### ### ## #### ### #### #### ###### ########.

############ ### ##### ### ######## ########

############### #### ##### ######, ### ###### ### ######### ### ###### ### ###### #### ### ### ######### ######### ######. ###### ### ##### #### #### #### ###### ## #######. ######### ####: ### ### „############# #######“ ## ###### ### ######## ## ######. „###########. ### #####. #### ####“, #### ###### ## ########. ### ##### #### ########, ### ######### ###########. „#### ## ##### ############ ###, ########### ### ### ###############“, ## #####. ### ####### #### ####### ### #########. ### ############ ### #### ##### ### ######## ########. ####### #### #### #### ##### ######. ### #### ### ####### – #### ########### – #### #### ##### ##########.

## ##### ##### – ####### ######## ## ########## ### ####### #### ##### – ############# ### ###### ###### ### ###### ### ######### ## #########, ########### #### ### ######## ###### ## ### ######. #### ##### ##### ### ###### ### ##### ######### ##########, #### ### ### ###### „####“. ### ##### #### ##### ######. ### ###- ### ### #############, ######### ### ########-#########, ##### ### #### ### ### #########.

####### ### ##### #### ####### ########### ### ## ######## ########### ###### ####, ##### ## ####### ### ###### ##### ###### ######## ######, ########, ############. ###### ###### ## ### ####### ########## ########### ### ## ### ###### #######. ### ### ###########, ### ## ##### ### ###### ### ########### #######, ##### ## ### ######.