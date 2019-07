Prozess Mordfall Sophia: Streit wegen Haschisch? Vor dem Landgericht Bayreuth zeigt sich der marokkanische Lkw-Fahrer geständig, bestreitet aber den sexuellen Übergriff.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Ein wegen Mordes angeklagter Marokkaner (M) betritt zu Prozessbeginn den Sitzungssaal im Landgericht Bayreuth. Im Vordergrund sitzen Andreas Lösche (r), Bruder des Opfers, der 28-jährigen ermordeten Tramperin Sophia Lösche, mit seinen Eltern. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayreuth.Der marokkanische Lkw-Fahrer, der im Juni 2018 die Studentin Sophia Lösche aus Amberg als Tramperin mitgenommen hat, hat die Tat gestanden und sich bei der Familie und den Freunden entschuldigt.

In einer Erklärung, die sein Anwalt verlas, räumte er die Tötung der 28-Jährigen ein, stellte allerdings die Tat anders dar, als ihm die Staatsanwaltschaft in der Anklage vorwarf. Er habe sich nicht sexuell an ihr vergangen, ließ er erklären.

Streit um ein Stück Haschisch

Vielmehr sei es zwischen ihm und der jungen Frau zu einem Streit um ein Stück Haschisch gekommen. Sophia habe, so seine Ausführungen, bereits während der Fahrt in der Fahrerkabine einen Joint geraucht. Bei einem Stopp am Rastplatz Sperbes an der A 9 habe er beobachtet, wie sie in der Fahrerkabine seine Sachen durchwühlt habe. Darüber sei er sehr wütend geworden. Er habe angenommen, dass sie ihn bestehlen wolle, führte der Pflichtverteidiger im Namen seines Mandanten aus.

Sophia habe ihn bezichtigt, ihr einen Brocken Haschisch gestohlen zu haben, so seine Erklärung. Diesen wollte sie zurück haben. Erst viel später, in Frankreich, nachdem er Sophia längst getötet hatte, habe er diesen Brocken Haschisch in der Fahrerkabine gefunden und weggeworfen.

Mit einer Eisenratsche schlug er zu

Gestorben war Sophia bereits am Rastplatz Sperbes, führte der Verteidiger aus. Im Streit um das Rauschmittel habe Sophia den Laptop des Angeklagten mit einem Wisch heruntergeworfen, weshalb dieser wohl, die Eisenratsche, mit der er zuvor die Lkw-Reifen kontrolliert hatte, noch in der Hand, „unkontrolliert“ auf sie einschlug. Dabei habe er auch zweimal ihren Kopf getroffen, woraufhin Sophia zusammenbrach. Nach einem Toilettengang meinte er, dass Sophia sich bewegte und nach ihm griff, weshalb er ein weiteres Mal auf sie einschlug. Danach sei sehr viel Blut im Lkw-Führerhaus gewesen. Den Ausführungen des Verteidigers zufolge habe der Angeklagte dennoch zunächst noch gehofft, dass die 28-Jährige nur mittelschwer verletzt sei.

Die Stationen des Verbrechens sehen Sie auf dieser Karte:

Mit Benzin zurückgekehrt

Dann sei ihm allerdings klar geworden, dass er sie wohl getötet habe. Nach der Zuladung von Ware in Lauf an der Pegnitz habe er den Leichnam verschnürt und das Blut mit der Kleidung von Sophia aufgewischt. Die sterblichen Überreste habe er in der Fahrerkabine verstaut und sei dann zu der Irrfahrt Richtung Spanien aufgebrochen. „Er sah sich nicht in der Lage, die Leiche anzufassen“, führte sein Anwalt als Erklärung für dieses Vorgehen aus. In Spanien schließlich habe er die Leiche entsorgt und sei später nochmal mit Benzin zurückgekehrt, um sie anzuzünden. Das sei aber misslungen. Der 42-Jährige bestreitet, dass er auch seinen Lkw anzünden wollte, stattdessen sei es zu einer Motorüberhitzung gekommen. Er habe es allerdings gehofft, dass dabei Spuren verwischt würden.

Der Anwalt betonte, dass es seinem Mandanten wichtig gewesen sei, diese Erklärung an den Anfang zu stellen, er wolle auch Fragen des Gerichts beantworten.

Familie nahm Erklärung gefasst auf

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor einen sexuellen Übergriff des Angeklagten auf die junge Frau als Motiv für den Mord genannt. Bereits bevor er am Rastplatz Schkeuditz auf die Studentin getroffen sei, habe er auf einem Firmenparkplatz in Leipzig masturbiert und sei voyeuristisch in Erscheinung getreten, heißt es in der Anklageschrift. Um die sexuellen Übergriffe zu vertuschen, habe der Marokkaner die junge Frau getötet. Wo und zu welchem Zeitpunkt ließ die Staatsanwaltschaft offen, dies habe nicht zweifelsfrei ermittelt werden können.

Die Eltern und der Bruder des Opfers nahmen die Anklageverlesung und die Erklärung des Angeklagten gefasst auf. Der Vater Johannes Lösche sagte, man habe bereits gewusst, was auf die Familie zukomme. Der Anwalt des Marokkaners hatte Auszüge aus der Erklärung seines Mandanten bereits am Wochenende in einem Zeitungsinterview offengelegt.