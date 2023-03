Fernsehen Mordfall von 1995 erneut bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“

Der Fall der vor mehr als 25 Jahren ermordeten Sonja Engelbrecht ist am Mittwoch erneut Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf Personen, die 1994 und 1995 im Raum Kipfenberg in Oberbayern Renovierungsarbeiten durchgeführt hätten, wie es am Montag in einer Ankündigung hieß. Bereits in einer Sendung vor rund drei Wochen ging es um den ungelösten Mordfall.

dpa