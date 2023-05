Justiz Mordprozess gegen Pfleger in München geht auf Ende zu

Im Mordprozess gegen einen Pfleger aus einem Münchner Krankenhaus fordert seine Verteidigung die Unterbringung in einer Entzugsklinik. Sie sprach sich am Montag gegen die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld ihres Mandanten und gegen die Sicherungsverwahrung aus, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte. Auf eine konkrete Strafforderung verzichteten die Anwälte.

dpa